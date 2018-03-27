В Ісландії оголосили про дипломатичний бойкот Мундіалю в Росії

Офіційні особи Ісландії відмовилися від відвідування Росії під час проведення чемпіонату світу влітку 2018 року.

Про це стало відомо після заяви зовнішньополітичного відомства європейської держави.

"Ісландський уряд на знак солідарності з Великою Британією, її союзниками і партнерами приєднується до спільної реакції на атаку в Солсбері (мова йде про отруєння російського спецслужбіста Сергія Скрипаля в Англії, в якому підозрюють Путіна та Ко - ред.). Весь двосторонній діалог на вищому рівні з Росією на сьогодні припинено. Також лідери Ісландії не будуть присутні на чемпіонаті світу в Росії у цьому році. Ми закликаємо Росію до співробітництва у розслідуванні" - написав у Twitter міністр іноземних справ Ісландії Гудлаугур Тор.

Нагадаємо, раніше про подібний бойкот оголосили й у Великій Британії.

При цьому, самі команди будуть брати участь у першості.

Раніше до бойкоту ЧС-2018 закликав президент України Петро Порошенко.

Також про бойкот ЧС-2018 говорив і міністр іноземних справ України Павло Клімкін.