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738 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]28.03.2018 18:20
Півзахисник Шахтаря поїде на чемпіонат світу в складі збірної Бразилії, - ЗМІ
|Фред
Хавбек Шахтаря Фред поїде зі збірною Бразилії на чемпіонат світу в Росію.
Про це повідомляє видання Globo Esporte.
Головний тренер збірної Бразилії Тіте включить хавбека Шахтаря Фреда у заявку команди на ЧС-2018. Наставник Селесао залишився задоволеним роботою 25-річного півзахисника та візьме його на Мундіаль у випадку відсутності проблем із здоров'ям
Зазначимо, що Фред вийшов на заміну в товариському матчі Бразилії проти Росії на 10 хвилин.
Раніше повідомлялося, що Фред розповів про амбітні наміри покращити свою кар'єру.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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