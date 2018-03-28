Півзахисник Шахтаря поїде на чемпіонат світу в складі збірної Бразилії, - ЗМІ

Фред

Хавбек Шахтаря Фред поїде зі збірною Бразилії на чемпіонат світу в Росію.

Про це повідомляє видання Globo Esporte.

Головний тренер збірної Бразилії Тіте включить хавбека Шахтаря Фреда у заявку команди на ЧС-2018. Наставник Селесао залишився задоволеним роботою 25-річного півзахисника та візьме його на Мундіаль у випадку відсутності проблем із здоров'ям

Зазначимо, що Фред вийшов на заміну в товариському матчі Бразилії проти Росії на 10 хвилин.

Раніше повідомлялося, що Фред розповів про амбітні наміри покращити свою кар'єру.