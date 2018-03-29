Суддівський корпус світової першості втратив представників родоначальників футболу
|Марк Клаттенбург не поїде на ЧС-2018
На чемпіонаті світу-2018 не буде представлено суддів із Англії.
У розширеному списку із 99 арбітрів та асистентів не знайшлося місцям англійцям. Така ситуація склалася вперше із 1938 року, коли світова першість проходила у Франції.
Єдиним англійським арбітром, якому в 2016 році вдалося потрапити в розширений список ФІФА, був Марк Клаттенбург, однак на початку 2017-го він прийняв рішення поїхати у Саудівську Аравію, де отримав посаду у системі місцевого чемпіонату. Тому він втратив можливість претендувати на місце на ЧС-2018.
Цікаво, що на двох попередніх Мундіалях Англію представляв лише Говард Вебб.
Нагадаємо, ЧС-2018 відбудеться з 14 червня по 15 липня у Росії.
Раніше повідомлялося, що гравець збірної Англії поїде на першість з охоронцем.
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