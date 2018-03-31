Легендарний шахіст закликав до бойкоту Мундіалю-2018

Гаррі Каспаров

13-й чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров закликав іноземних політиків до бойкоту чемпіонату світу 2018 року з футболу, який пройде в Росії.

Про це розповів сам Каспаров виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Кілька місяців залишилося до чемпіонату світу з футболу. 14 червня збірна Росії в Москві зіграє з Саудівською Аравією - найслабшою командою в найслабшій групи за всю історію чемпіонатів світу. Збіг? Можливо, але коли справа стосується міжнародних спортивних федерацій і путінської Росії, ми вже знаємо, що буває більше змов, ніж збігів", - зауважив Каспаров.

"Минуло менше трьох років з того моменту, коли стало відомо про найбільшу допінг систему з часів Холодної війни. Росія, яка координує всі національні структури, перетворила антидопінгову систему в допінгову, щоб завоювати якомога більше нагород на Олімпіаді-2014, влаштованої на улюбленому курорті Путіна", - наголосив колишній шахіст.

"Неймовірна глибина цієї схеми була розкрита тільки завдяки хороброму інформатору Григорію Родченкову. Він ховається, як і всі ті, хто кидає виклик Путіну, бо ризикують життям, незалежно від місця проживання",- цитує Каспарова Трибуна.

Раніше повідомлялося, що футболістів збірної Росії більше п'яти годин перевіряли на допінг.