Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /ЧС-2018
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
206 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
31.03.2018  13:58

Легендарний шахіст закликав до бойкоту Мундіалю-2018

Гаррі Каспаров

13-й чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров закликав іноземних політиків до бойкоту чемпіонату світу 2018 року з футболу, який пройде в Росії.

Про це розповів сам Каспаров виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Кілька місяців залишилося до чемпіонату світу з футболу. 14 червня збірна Росії в Москві зіграє з Саудівською Аравією - найслабшою командою в найслабшій групи за всю історію чемпіонатів світу. Збіг? Можливо, але коли справа стосується міжнародних спортивних федерацій і путінської Росії, ми вже знаємо, що буває більше змов, ніж збігів", - зауважив Каспаров.

"Минуло менше трьох років з того моменту, коли стало відомо про найбільшу допінг систему з часів Холодної війни. Росія, яка координує всі національні структури, перетворила антидопінгову систему в допінгову, щоб завоювати якомога більше нагород на Олімпіаді-2014, влаштованої на улюбленому курорті Путіна", - наголосив колишній шахіст.

"Неймовірна глибина цієї схеми була розкрита тільки завдяки хороброму інформатору Григорію Родченкову. Він ховається, як і всі ті, хто кидає виклик Путіну, бо ризикують життям, незалежно від місця проживання",- цитує Каспарова Трибуна.

Раніше повідомлялося, що футболістів збірної Росії більше п'яти годин перевіряли на допінг.





Читай також
Стало відомо про масштабну перевірку гравців Барселони на допінг
WADA розслідує можливе існування допінг-системи в Китаї
Футболістів збірної Росії більше п'яти годин перевіряли на допінг
Допінговий скандал із Срною: визначено покарання для лідера Шахтаря. ДОКУМЕНТ
Допінг-проба форварда збірної Словенії дала позитивний результат
Останні публікації
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
Усі публікації
Новини
16:02
Футбол. Чудо-гол Карраскаля допоміг Карпатам перемогти Чорноморець. Матчі 25-го туру чемпіонату України
15:34
Футбол. Болонья та Рома сильнішого не виявили. Матчі 30-го туру чемпіонату Італії
15:27
Футбол. Власник Руху привіз до Львова Періс Хілтон на відкриття свого готелю. ФОТО
15:07
Футбол. Фантастичний гол форварда Карпат у ворота Чорноморця. ВІДЕО
14:57
Бокс. Дерев'янченко не замінить Альвареса в бою проти Головкіна
14:39
Футбол. Трансфер хавбека Шахтаря в Інтер на межі зриву
14:22
Футбол. Динамо U-21 перемогло однолітків з Маріуполя. ВІДЕО
13:58
ЧС-2018. Легендарний шахіст закликав до бойкоту Мундіалю-2018
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
12.10.2017

Вихід на Мундіаль – справжнє свято для кожного футболіста
Чемпіон підготував ексклюзивний матеріал з приводу потрапляння більшості збірних на Мундіаль, а також реакції відомих футболістів з соціальних мереж на тріумфи власних команд
Україна - Хорватія. Текстова онлайн-трансляція матчу ЧС-2018
ЧС-2018. Відбірний етап. Косово - Україна. Онлайн-коментар матчу
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!