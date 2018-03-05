Три збірні хочуть загородитися 6-метровим парканом у Росії під час ЧС-2018

Збірна Англії, Коста-Рики та Південної Кореї звернулися до оргкомітету чемпіонату світу-2018 у Росії з проханням обнести більш високим парканом тренувальні поля.

Про це повідомив в.о. заступника голови Комітету з будівництва міста Санкт-Петербурга Сергій Клімов.

"У межах звернення від оргкомітету чемпіонату світу в Комітет з будівництва надійшло прохання розглянути можливість встановити огорожу висотою не менше 6 метрів, щоб захистити футболістів на тренуваннях від сторонніх очей", - сказав фахівець.

"Зараз у комітеті розглядають можливість установки таких загороджень. Наразі висота парканів становить два метри", - цитує Клімова ТАСС.

Зазначимо, що йдеться про збірні, які розташовуватимуться у Санкт-Петербурзі.

Нагадаємо, що на російському стадіоні, який будуть до ЧС-2018 обвалилася конструкція. ВІДЕО.