Три збірні хочуть загородитися 6-метровим парканом у Росії під час ЧС-2018
Збірна Англії, Коста-Рики та Південної Кореї звернулися до оргкомітету чемпіонату світу-2018 у Росії з проханням обнести більш високим парканом тренувальні поля.
Про це повідомив в.о. заступника голови Комітету з будівництва міста Санкт-Петербурга Сергій Клімов.
"У межах звернення від оргкомітету чемпіонату світу в Комітет з будівництва надійшло прохання розглянути можливість встановити огорожу висотою не менше 6 метрів, щоб захистити футболістів на тренуваннях від сторонніх очей", - сказав фахівець.
"Зараз у комітеті розглядають можливість установки таких загороджень. Наразі висота парканів становить два метри", - цитує Клімова ТАСС.
Зазначимо, що йдеться про збірні, які розташовуватимуться у Санкт-Петербурзі.
Нагадаємо, що на російському стадіоні, який будуть до ЧС-2018 обвалилася конструкція. ВІДЕО.
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