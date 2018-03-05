123 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]05.03.2018 21:16
Моуріньо працюватиме експертом на російському телеканалі під час ЧС-2018. ВІДЕО
|Жозе Моуріньо / RT
Головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуріньо працюватиме експертом на телеканалі Russia Today під час чемпіонату світу-2018 у Росії.
Про це повідомляє сайт телеканалу.
"Я дуже радий, що став частиною команди RT. З нетерпінням чекаю початку чемпіонату світу, який пройде цього літа в Росії, і буду з задоволенням ділитися своїми думками про перебіг матчів", - цитує португальця сайт каналу.
Крім Жозе, на вказаному телеканалі працюватиме легендарний екс-голкіпер МЮ та збірної Данії Петер Шмейхель.
Нагадаємо, що Моуріньо став жертвою розіграшу журналістів. ФОТО.
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