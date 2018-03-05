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05.03.2018  21:16

Моуріньо працюватиме експертом на російському телеканалі під час ЧС-2018. ВІДЕО

Жозе Моуріньо / RT

Головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуріньо працюватиме експертом на телеканалі Russia Today під час чемпіонату світу-2018 у Росії.

Про це повідомляє сайт телеканалу.

"Я дуже радий, що став частиною команди RT. З нетерпінням чекаю початку чемпіонату світу, який пройде цього літа в Росії, і буду з задоволенням ділитися своїми думками про перебіг матчів", - цитує португальця сайт каналу.

Крім Жозе, на вказаному телеканалі працюватиме легендарний екс-голкіпер МЮ та збірної Данії Петер Шмейхель.

Нагадаємо, що Моуріньо став жертвою розіграшу журналістів. ФОТО.




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