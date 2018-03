Названо шалену суму, яку Моуріньо заробить за 4 дні роботи на російському телеканалі

Наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моуріньо добре підзаробить під час чемпіонату світу-2018 у Росії.

Як повідомлялося раніше, "Особливий" стане експертом на телеканалі Russia Today.

За інофрмацією MailOnline Sport, за один день Моуріньо заробить 400 тисяч фунтів. Усього за 4 дні роботи португалець поповнить свій бюджет на 1,71 млн фунтів.

Заради роботи в Росії, Моуріньо відмовив телеканалам ВВС та ITV.

Jose Mourinho will earn £400,000 a day after accepting TV punditry gig in Russia for the World Cup | @CharlieSale https://t.co/l7hoeBanUw pic.twitter.com/prXkEnmMTQ