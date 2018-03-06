1086 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]06.03.2018 13:58
Названо шалену суму, яку Моуріньо заробить за 4 дні роботи на російському телеканалі
|Жозе Моуріньо / RT
Наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моуріньо добре підзаробить під час чемпіонату світу-2018 у Росії.
Як повідомлялося раніше, "Особливий" стане експертом на телеканалі Russia Today.
За інофрмацією MailOnline Sport, за один день Моуріньо заробить 400 тисяч фунтів. Усього за 4 дні роботи португалець поповнить свій бюджет на 1,71 млн фунтів.
Заради роботи в Росії, Моуріньо відмовив телеканалам ВВС та ITV.
Jose Mourinho will earn £400,000 a day after accepting TV punditry gig in Russia for the World Cup | @CharlieSale https://t.co/l7hoeBanUw pic.twitter.com/prXkEnmMTQ— MailOnline Sport (@MailSport) 6 марта 2018 г.
Нагадаємо, що Моуріньо став жертвою розіграшу журналістів. ФОТО.
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