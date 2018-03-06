187 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]06.03.2018 14:37
Путін продемонстував футбольні здібності в парі з президентом ФІФА. ВІДЕО
|Владімір Путін
Президент Росії Владімір Путін узяв участь у рекламному ролику ФІФА, присвяченому останнім 100 дням до старту ЧС-2018 у Росії.
Окрім очільника Російської Федерації, у ролику знялися Діего Марадона, Карлес Пуйоль, Роналдо, президент ФІФА Джанні Інфантіно та інші.
Завданням усіх "акторів" було разом набити м'яч сто разів.
Нагадаємо, що названо шалену суму, яку Моуріньо заробить за 4 дні роботи на російському телеканалі.
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