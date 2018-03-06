Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /ЧС-2018
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
80 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
06.03.2018  15:35

Міністерство спорту Росії повідомило, скільки буде витрачено на ЧС-2018

 

Росія витратить на проведення чемпіонату світу-2018 втричі більше, ніж Україна витратила на Євро-2012.

Про це стало відомо після підсумкового засідання міністерства спорту Росії.

Загальний обсяг витрат на чемпіонат світу 2018 року складе 678,0635 мільярда рублів (приблизно 315 млрд грн, або 10 млрд євро; витрати України на проведення Євро-2012 склали близько 3 млрд євро).
 
Внесок федерального бюджету складе 390,2904 млрд. Із коштів бюджетів суб'єктів Російської Федерації і місцевих бюджетів буде виділено 91,9554 млрд, з позабюджетних джерел - 195,8177 млрд.
 
Чемпіонат світу з футболу пройде з 14 червня до 15 липня на 12 стадіонах в 11 містах Росії: Москві, Санкт-Петербурзі, Волгограді, Єкатеринбурзі, Казані, Калінінграді, Нижньому Новгороді, Ростові-на-Дону, Самарі, Саранську і Сочі, пише teamrussia.pro.

Нагадаємо, що названо шалену суму, яку Моуріньо заробить за 4 дні роботи на російському телеканалі.




Читай також
Моуріньо працюватиме експертом на російському телеканалі під час ЧС-2018. ВІДЕО
Три збірні хочуть загородитися 6-метровим парканом у Росії під час ЧС-2018
Українець йде четвертим після трьох видів у п'ятиборстві на ЧС-2018
Талановита українка пояснила відсутність медалі на ЧС-2018
Останні публікації
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
22.02.2018
Футбол

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

 
21.02.2018
Футбол

Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

 
Усі публікації
Новини
16:54
Футбол. Президент Жемчужини: Може Гуменюк закривав вуха, коли в Криму грав гімн Росії
16:37
Футбол. Італійський журналіст спростував інформацію про посмертне продовження контракту Фіорентини з Асторі
16:18
Легка атлетика. Найкраща молода легкоатлетка Європи Левченко: Спочатку закликаю хлопців до дій, а потім кажу, що мені нема коли
15:58
Футбол. Зірка й Олександрія не забили голів в останньому турі першого етапу УПЛ
15:35
ЧС-2018. Міністерство спорту Росії повідомило, скільки буде витрачено на ЧС-2018
15:18
Футбол. Президентом УПЛ може стати іноземець, участь у виборах Генінсона під питанням
14:55
Футбол. Президент клубу з Першої ліги погасив борг Карпат Гудимі
14:37
ЧС-2018. Путін продемонстував футбольні здібності в парі з президентом ФІФА. ВІДЕО
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
12.10.2017

Вихід на Мундіаль – справжнє свято для кожного футболіста
Чемпіон підготував ексклюзивний матеріал з приводу потрапляння більшості збірних на Мундіаль, а також реакції відомих футболістів з соціальних мереж на тріумфи власних команд
Україна - Хорватія. Текстова онлайн-трансляція матчу ЧС-2018
ЧС-2018. Відбірний етап. Косово - Україна. Онлайн-коментар матчу
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!