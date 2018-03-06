Міністерство спорту Росії повідомило, скільки буде витрачено на ЧС-2018
Росія витратить на проведення чемпіонату світу-2018 втричі більше, ніж Україна витратила на Євро-2012.
Про це стало відомо після підсумкового засідання міністерства спорту Росії.
Загальний обсяг витрат на чемпіонат світу 2018 року складе 678,0635 мільярда рублів (приблизно 315 млрд грн, або 10 млрд євро; витрати України на проведення Євро-2012 склали близько 3 млрд євро).
Внесок федерального бюджету складе 390,2904 млрд. Із коштів бюджетів суб'єктів Російської Федерації і місцевих бюджетів буде виділено 91,9554 млрд, з позабюджетних джерел - 195,8177 млрд.
Чемпіонат світу з футболу пройде з 14 червня до 15 липня на 12 стадіонах в 11 містах Росії: Москві, Санкт-Петербурзі, Волгограді, Єкатеринбурзі, Казані, Калінінграді, Нижньому Новгороді, Ростові-на-Дону, Самарі, Саранську і Сочі, пише teamrussia.pro.
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