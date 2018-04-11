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305 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]11.04.2018 13:55
ІДІЛ погрожує Путіну атаками під час Мундіалю
Прихильники ісламістського терористичного угруповання ІГІЛ опублікували плакати з погрозами атак під час ЧС-2018 в Росії.
Плакати вперше з'явилися в Телеграмі та були поширені підтримуючою ІГІЛ групою Wafa Media Foundation. Потім послання підхопили групи в Твіттері, що займаються моніторингом тероризму.
Загрози стосуються особисто президента Росії Владіміра Путіна і пов'язані з діями на території Сирії на підтримку президента країни Башара Асада.
На одному з плакатів написано: "Росія-2018. Путін, ти невірний. Ти заплатиш за вбивство мусульман", пише tribuna.com.
Раніше прихильники терористів також опублікували плакати з погрозами футболістам Ліонелю Мессі і Кріштіану Роналду.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій