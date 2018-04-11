ІДІЛ погрожує Путіну атаками під час Мундіалю

Прихильники ісламістського терористичного угруповання ІГІЛ опублікували плакати з погрозами атак під час ЧС-2018 в Росії.

Плакати вперше з'явилися в Телеграмі та були поширені підтримуючою ІГІЛ групою Wafa Media Foundation. Потім послання підхопили групи в Твіттері, що займаються моніторингом тероризму.

Загрози стосуються особисто президента Росії Владіміра Путіна і пов'язані з діями на території Сирії на підтримку президента країни Башара Асада.

На одному з плакатів написано: "Росія-2018. Путін, ти невірний. Ти заплатиш за вбивство мусульман", пише tribuna.com.

Раніше прихильники терористів також опублікували плакати з погрозами футболістам Ліонелю Мессі і Кріштіану Роналду.