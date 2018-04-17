У ФІФА ухвалили важливе рішення щодо відеоповторів на Мундіалі

У Міжнародній федерації футболу (ФІФА) оприлюднили список відеоарбітрів, які працюватимуть на матчах чемпіонату світу у Росії.

Рішення було ухвалене суддівським комітетом організації.

Усього на першості у нововведення ФІФА щодо відеоповторів та використання відповідної системи VAR буде задіяно 13 спеціалістів. Усі вони пройдуть підготовчі збори в Італії у квітні.

Цікаво, що найбільше арбітрів представлятимуть Італію - збірна якої не потрапила на чемпіонат світу.

Повністю список відеосуддів виглядає наступним чином: Абдулрахман Аль-Джассім (Катар), Мауро Вальяно (Аргентина), Хері Варгас (Болівія), Павел Гіль (Польща), Бастіан Данкерт, Фелікс Цвайєр (обидва - Німеччина), Артур Соареш Діаш, Тіагу Бруну Лопеш Мартінш (обидва - Португалія) , Массіміліано Ірраті, Даніеле Орсато, Паоло Валері (всі - Італія), Данні Маккелі (Голландія), Вілтон Сампайю (Бразилія).

Нагадаємо, 3 березня Міжнародна рада міжнародних асоціацій внесла зміни у правила гри у футбол, дозволивши використання відеоповторів та відеоарбітрів.

Через два тижні у ФІФА ухвалили використання нововведення на матчах чемпіонату світу.