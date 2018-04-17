Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /ЧС-2018
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
255 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
17.04.2018  17:33

У ФІФА ухвалили важливе рішення щодо відеоповторів на Мундіалі

 

У Міжнародній федерації футболу (ФІФА) оприлюднили список відеоарбітрів, які працюватимуть на матчах чемпіонату світу у Росії

Рішення було ухвалене суддівським комітетом організації. 

Усього на першості у нововведення ФІФА щодо відеоповторів та використання відповідної системи VAR буде задіяно 13 спеціалістів. Усі вони пройдуть підготовчі збори в Італії у квітні. 

Цікаво, що найбільше арбітрів представлятимуть Італію - збірна якої не потрапила на чемпіонат світу. 

Повністю список відеосуддів виглядає наступним чином: Абдулрахман Аль-Джассім (Катар), Мауро Вальяно (Аргентина), Хері Варгас (Болівія), Павел Гіль (Польща), Бастіан Данкерт, Фелікс Цвайєр (обидва - Німеччина), Артур Соареш Діаш, Тіагу Бруну Лопеш Мартінш (обидва - Португалія) , Массіміліано Ірраті, Даніеле Орсато, Паоло Валері (всі - Італія), Данні Маккелі (Голландія), Вілтон Сампайю (Бразилія).

Нагадаємо, 3 березня Міжнародна рада міжнародних асоціацій внесла зміни у правила гри у футбол, дозволивши використання відеоповторів та відеоарбітрів. 

Через два тижні у ФІФА ухвалили використання нововведення на матчах чемпіонату світу.





Читай також
Клуби АПЛ проголосували проти використання системи відеоповторів з наступного сезону
Зірковий нападник у Франції зробив скептичну заяву щодо нововведення у правила футболу
Суддівський корпус світової першості втратив представників родоначальників футболу
Відеоповтори в дії: арбітр матчу в Бундеслізі відправив команди на перерву, але потім повернув назад і призначив пенальті
Гвардіола зробив заяву щодо відмови АПЛ увести систему відеоповторів
Останні публікації
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
Усі публікації
Новини
19:23
Футбол. В УПЛ розповіли, що буде із клубами, які грають не у своїх містах
18:58
Футбол. Можливо це не справжні ультрас? Нардеп Береза зробив гучну заяву щодо фанатів Дніпра
18:38
Футбол. Збірну Росії можуть покарати за расизм під час товариського матчу із Францією
18:15
Футбол. СК Дніпро-1 - Динамо: на Дніпро-Арені буде вжито безпрецедентних заходів безпеки
17:54
Футбол. Гвардіола отримає декілька сотень мільйонів на трансфери, Зінченку поки нічого не загрожує
17:33
ЧС-2018. У ФІФА ухвалили важливе рішення щодо відеоповторів на Мундіалі
17:16
Теніс. Стало відомо, який канал покаже матч Канада - Україна у Кубку Федерації
16:53
Бокс. Усик жорстко висловився щодо перспектив битися із Гассієвим у Росії
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
12.10.2017

Вихід на Мундіаль – справжнє свято для кожного футболіста
Чемпіон підготував ексклюзивний матеріал з приводу потрапляння більшості збірних на Мундіаль, а також реакції відомих футболістів з соціальних мереж на тріумфи власних команд
Україна - Хорватія. Текстова онлайн-трансляція матчу ЧС-2018
ЧС-2018. Відбірний етап. Косово - Україна. Онлайн-коментар матчу
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!