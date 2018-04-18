У збірної Аргентини будуть проблеми із складом у Росії

Серхіо Агуеро (ліворуч) видав чудовий сезон у Ман Сіті

Лідер атак Манчестер Сіті та збірної Аргентини Серхіо Агуеро не встигне повністю відновитися після операції на коліні, яку йому зробили напередодні.

Так вважає лікар аргентинської збірної.

"Після артроскопії коліна футболіст зможе приступити до тренувань не раніше, ніж через п'ять тижнів, - сказав в інтерв'ю Radio 10 лікар збірної Аргентини Омеро Д'Агостіно.

"Якщо ж у гравця було кілька травм коліна, то на відновлення знадобиться ще більше часу. Анатомія є анатомія, тому я думаю, що Агуеро не встигне набрати оптимальну форму і не буде готовий на 100 відсотків до мундіалю", - вважає спеціаліст.

Після перенесеної у вівторок, 17 квітня, операції Агуеро почне процес реабілітації в Барселоні, а через вісім днів повернеться в Манчестер. Сезон для аргентинця в Прем'єр-лізі вже закінчено, пише football.ua.

Раніше повідомлялося, що Агуеро все-таки встигне відновитися до старту ЧС-2018 у Росії 14 червня.

29-річний Агуеро в нинішньому сезоні провів за Сіті 39 матчів у всіх турнірах, забив 30 голів і віддав 7 результативних передач.

Збірна Аргентини зіграє в одній групі із Ісландією, Хорватією та Нігерією.

Раніше повідомлялося, що Аргентина поступилася Іспанії із розгромним рахунком у товариському матчі.