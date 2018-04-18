Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /ЧС-2018
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
205 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
18.04.2018  21:14

У збірної Аргентини будуть проблеми із складом у Росії

 Серхіо Агуеро (ліворуч) видав чудовий сезон у Ман Сіті

Лідер атак Манчестер Сіті та збірної Аргентини Серхіо Агуеро не встигне повністю відновитися після операції на коліні, яку йому зробили напередодні.

Так вважає лікар аргентинської збірної. 

"Після артроскопії коліна футболіст зможе приступити до тренувань не раніше, ніж через п'ять тижнів, - сказав в інтерв'ю Radio 10 лікар збірної Аргентини Омеро Д'Агостіно.

"Якщо ж у гравця було кілька травм коліна, то на відновлення знадобиться ще більше часу. Анатомія є анатомія, тому я думаю, що Агуеро не встигне набрати оптимальну форму і не буде готовий на 100 відсотків до мундіалю", - вважає спеціаліст. 

Після перенесеної у вівторок, 17 квітня, операції Агуеро почне процес реабілітації в Барселоні, а через вісім днів повернеться в Манчестер. Сезон для аргентинця в Прем'єр-лізі вже закінчено, пише football.ua.

Раніше повідомлялося, що Агуеро все-таки встигне відновитися до старту ЧС-2018 у Росії 14 червня.  

29-річний Агуеро в нинішньому сезоні провів за Сіті 39 матчів у всіх турнірах, забив 30 голів і віддав 7 результативних передач. 

Збірна Аргентини зіграє в одній групі із Ісландією, Хорватією та Нігерією. 

Раніше повідомлялося, що Аргентина поступилася Іспанії із розгромним рахунком у товариському матчі.





Останні публікації
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
Усі публікації
Новини
21:58
Футбол. Хацкевич про вихід у фінал Кубку України: Мінімальну задачу ми виконали
21:37
Інше. Ніякого фінансування із держбюджету: міністр пояснив, за яких умов українці можуть їхати на змагання у Росію
21:14
ЧС-2018. У збірної Аргентини будуть проблеми із складом у Росії
20:52
Футбол. Динамо та Шахтар розгромили суперників та зіграють у фіналі. Матчі 1/2 фіналу Кубку України
20:24
Хокей. Юний талант з України потрапив у важливий рейтинг в Америці
20:07
Футбол. Рух обіграв Кремінь, Десна розгромила Нафтовик-Укрнафту. Матчі 28-го туру Першої ліги
19:57
Футбол. Легендарний німець назвав команду, яка може обіграти нинішній Реал
19:47
Бокс. Тренер Дерев'янченка наїхав на Головкіна через саботаж бою із українцем
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
12.10.2017

Вихід на Мундіаль – справжнє свято для кожного футболіста
Чемпіон підготував ексклюзивний матеріал з приводу потрапляння більшості збірних на Мундіаль, а також реакції відомих футболістів з соціальних мереж на тріумфи власних команд
Україна - Хорватія. Текстова онлайн-трансляція матчу ЧС-2018
ЧС-2018. Відбірний етап. Косово - Україна. Онлайн-коментар матчу
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!