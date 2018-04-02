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70 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]02.04.2018 17:14
Збірній Росії заборонили курити кальян під час чемпіонату світу-2018
Російський футбольний союз наклав на свою національну команду низку антидопінгових заборон.
Про це йдеться у звіті РФС щодо боротьби з допінгом у футболі.
"Гравці повинні пам'ятати, що вони відповідальні за все, що приймає їхній організм. Крім відмови від вживання ліків, зазначених у забороненому списку WADA, необхідно дотримуватись двох правил: не курити кальян і не пити екзотичні (трав'яні) чаї. Кожен шостий препарат у звичайній аптеці заборонений для спортсмена", - повідомив РФС.
Нагадаємо, що в Ісландії оголосили про дипломатичний бойкот Мундіалю в Росії.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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