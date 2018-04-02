Збірній Росії заборонили курити кальян під час чемпіонату світу-2018

Російський футбольний союз наклав на свою національну команду низку антидопінгових заборон.

Про це йдеться у звіті РФС щодо боротьби з допінгом у футболі.

"Гравці повинні пам'ятати, що вони відповідальні за все, що приймає їхній організм. Крім відмови від вживання ліків, зазначених у забороненому списку WADA, необхідно дотримуватись двох правил: не курити кальян і не пити екзотичні (трав'яні) чаї. Кожен шостий препарат у звичайній аптеці заборонений для спортсмена", - повідомив РФС.

Нагадаємо, що в Ісландії оголосили про дипломатичний бойкот Мундіалю в Росії.