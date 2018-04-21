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21.04.2018  20:38

Суркіс розповів, чому в Росії не заберуть ЧС-2018

 

Чемпіонат Світу 2018 року з Росії вже неможливо перенести.

Про це заявив віце-президент УЄФА Григорій Суркіс.

"Сьогодні дуже важко казати про таку ймовірність з наступної причини – залишається дуже мало часу до початку турніру. Як правило, неможливо такі турнірі перенести за один-два місяці в іншу країну. І такого не було в історії", - сказав він.

"Тому, на мій погляд, це no possible, неможливо. Ані по термінах, ані по взаємодії тих структур, які проводять цей турнір", – зазначив Суркіс.

"ФІФА доручила провести цей турнір Росії і в рамках тих ситуацій, які сьогодні відбуваються в світі, Росія готується, а ФІФА робить все для того, щоб знизити ризики: ризики роботи зі спонсорами, з тими фірмами, які забезпечують цей турнір, та, безумовно, найголовнішим завданням є безпека проведення чемпіонату", – цитує віце-президента УЄФА football24.ua.

Раніше була інформація, що ІДІЛ погрожує Путіну атаками під час Мундіалю.





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