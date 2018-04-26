Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
171 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]26.04.2018 16:57
Стало остаточно відомо, чи зіграє Ібрагімович на чемпіонаті світу-2018
|Златан Ібрагімович
Форвард Лос-Анджелес Гелексі Златан Ібрагімович не поїде на Мундіаль у складі збірної Швеції.
Про це повідомив генменеджер збірної Ларс Ріхт, пише офіційний сайт футбольної асоціації Швеції.
"Я розмовляв зі Златаном у вівторок. Говорили, що він хоче повернутися в збірну, але це не так", - заявив Ріхт.
Раніше Ібра заявив, що без нього ЧС-2018 не відбудеться.
Також повідомлялося, що керманич збірної Швеції зробив різку заяву щодо планів Златана.
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