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26.04.2018  16:57

Стало остаточно відомо, чи зіграє Ібрагімович на чемпіонаті світу-2018

Златан Ібрагімович

Форвард Лос-Анджелес Гелексі Златан Ібрагімович не поїде на Мундіаль у складі збірної Швеції.

Про це повідомив генменеджер збірної Ларс Ріхт, пише офіційний сайт футбольної асоціації Швеції.

"Я розмовляв зі Златаном у вівторок. Говорили, що він хоче повернутися в збірну, але це не так", - заявив Ріхт.

Раніше Ібра заявив, що без нього ЧС-2018 не відбудеться.

Також повідомлялося, що керманич збірної Швеції зробив різку заяву щодо планів Златана.





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