Учасник Мундіалю, якого обіграла збірна України, залишився без тренера

Вахід Халіходжич

Збірна Японії після поразки 1:2 від України у товариському матчі залишилися без керманича.

Стало відомо, що керівництво японської федерації відправило у відставку Вахіда Халіходжича.

Таке несподіване рішення продиктовано тим, що у двох останніх спарингах японці не здобули жодної перемоги - перед зустріччю із українцями Японія зіграла внічию 1:1 із Малі.

Президент японської федерації Козо Тасіма вже заявив, що ім'я нового тренера буде названо сьогодні, 9 квітня.

Головним претендентом на пост є колишній асистент Халілходжіч Макото Тегураморі, колишній тренером олімпійської збірної Японії на Олімпіаді в Ріо.

65-річний Вахід Халілходжіч тренував збірну Японії з 2015 року і під його керівництвом команда здобула путівку на ЧС, де зіграє в одній групі з Польщею, Сенегалом і Колумбією.

Нагадаємо, українці перемогли Японію 27 березня у бельгійсьму Льєжі завдяки автоголу японців після потужного удару Ярослава Ракицького, а також голу Олександра Караваєва у другому таймі.

Раніше лідер збірної України Тарас Степаненко назвав перемогу над Японією заслуженою.