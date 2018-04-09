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09.04.2018  11:25

Учасник Мундіалю, якого обіграла збірна України, залишився без тренера

 Вахід Халіходжич

Збірна Японії після поразки 1:2 від України у товариському матчі залишилися без керманича. 

Стало відомо, що керівництво японської федерації відправило у відставку Вахіда Халіходжича. 

Таке несподіване рішення продиктовано тим, що у двох останніх спарингах японці не здобули жодної перемоги - перед зустріччю із українцями Японія зіграла внічию 1:1 із Малі

Президент японської федерації Козо Тасіма вже заявив, що ім'я нового тренера буде названо сьогодні, 9 квітня.

Головним претендентом на пост є колишній асистент Халілходжіч Макото Тегураморі, колишній тренером олімпійської збірної Японії на Олімпіаді в Ріо.

65-річний Вахід Халілходжіч тренував збірну Японії з 2015 року і під його керівництвом команда здобула путівку на ЧС, де зіграє в одній групі з Польщею, Сенегалом і Колумбією.

Нагадаємо, українці перемогли Японію 27 березня у бельгійсьму Льєжі завдяки автоголу японців після потужного удару Ярослава Ракицького, а також голу Олександра Караваєва у другому таймі. 

Раніше лідер збірної України Тарас Степаненко назвав перемогу над Японією заслуженою.





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