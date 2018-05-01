Небезпечна Росія: дружини футболістів збірної Англії отримають особисту охорону на чемпіонаті світу

Збірна Англії

Дружини футболістів збірної Англії під час чемпіонату світу-2018 отримають від Футбольної асоціації Англії власну службу безпеки.

Це підтвердив прес-секретар керівного органу FA, повідомляє Daily Mail.

Крім того, деякі футболісти англійської команди планують винайняти приватних охоронців для того, щоб вони супроводжували членів їх сімей.



FA повідомила, що деталі їхніх домовленостей залишаться в секреті в межах заходів безпеки, пише sport.ua.

Нагадаємо, що ІДІЛ погрожує Путіну атаками під час Мундіалю.