Названо найбільш високооплачуваних тренерів Мундіалю

Йоахім Льов

Керманич збірної Німеччини Йоахім Льов є найбільш високооплачуваним тренером, які очолюють учасників чемпіонату світу-2018.

Його зарплата складає близько 3,8 мільйонів євро на рік.

Друге та третє місце ділять тренери Бразилії Тіте та Дідьє Дешам з Франції (3,4 млн).

Найменше отримує керманич Сенегалу - Аліу Сіссе - 200 тисяч на рік.

Повністю список виглядає наступним чином:

1. Йоахім Льов (3,8 мільйонів євро на рік)

2. Тіте (3,4)

Дідьє Дешам (Франція, 3,4)

4. Хулен Лопетегі (Іспанія, 2,9)

5. Станіслав Чєрчєсов (Росія, 2.5)

6. Фернанду Сантуш (Португалія, 2,18)

7. Карлуш Кейруш (Іран, 1,9)

Гарет Саутгейт (Англія, 1,9)

9. Хорхе Сампаолі (Аргентина, 1,77)

10. Оскар Табарес (Уругвай, 1,7)

11. Ектор Купер (Єгипет, 1,5)

Хосе Пекерман (Колумбія, 1,5)

13. Хуан Піцци (Саудівська Аравія, 1,4)

14. Берт ван Марвейк (Австралія, 1,17)

15. Рікардо Гарека (Перу, 1,1)

16. Хуан Осоріо (Мексика, 1)

17. Оге Гарейде (Данія, 0,925)

Акіра Нісина (Японія, 0,925)

Роберто Мартінес (Бельгія, 0,925)

20. Володимир Петкович (Швейцарія, 0,845)

21. Ерве Ренар (Марокко, 0,778)

22. Хеймір Хадльгрімссон (Ісландія, 0,697)

23. Златко Далич (Хорватія, 0,546)

24. Гернот Рор (Нігерія, 0,497)

25. Янне Андерссон (Швеція, 0,448)

Син Тхе Ен (Південна Корея, 0,448)

27. Ернан Гомес (Панама, 0,398)

28. Набіль Маалула (Туніс, 0,348)

Оскар Рамірес (Коста-Ріка, 0,348)

30. Младен Крстаїч (Сербія, 0,298)

31. Адам Навалка (Польща, 0,268)

32. Аліу Сіссе (Сенегал, 0,2)

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко назвав ЧС-2018 у Росії інструментом пропаганди.