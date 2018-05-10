Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
214 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]10.05.2018 22:14
Ібрагімович таки поїде на Мундіаль у Росію. ВІДЕО
|Златан Ібрагімович
Шведський нападник клубу MLS Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімович отримав рекламний контракт під час ЧС-2018.
У Росії Ібра буде представляти всесвітньо відому платіжну систему Visa, повідомляє Thedrum.com.
Про це розповів глава департаменту маркетингу Visa Кріс Кертін.
"Златан робить матчі яскравіше, привносить у гру свою харизму. У нього багато уболівальників по всьому світу, і вони хочуть, щоб він взяв участь в чемпіонаті світу. Це величезна фан-база ", - цитує Кертіна СпортАрена.
Нагадаємо, раніше Ібрагімович заявив, що чемпіонат світу-2018 не відбудеться без нього, а ці слова зачепили головного тренера збірної Швеції, який не розраховував на Златана. Проте, як виявилося, його роль на першості буде далекою від футбольної кар'єри.
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