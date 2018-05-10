Ібрагімович таки поїде на Мундіаль у Росію. ВІДЕО

Златан Ібрагімович

Шведський нападник клубу MLS Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімович отримав рекламний контракт під час ЧС-2018.

У Росії Ібра буде представляти всесвітньо відому платіжну систему Visa, повідомляє Thedrum.com.

Про це розповів глава департаменту маркетингу Visa Кріс Кертін.

"Златан робить матчі яскравіше, привносить у гру свою харизму. У нього багато уболівальників по всьому світу, і вони хочуть, щоб він взяв участь в чемпіонаті світу. Це величезна фан-база ", - цитує Кертіна СпортАрена.

Нагадаємо, раніше Ібрагімович заявив, що чемпіонат світу-2018 не відбудеться без нього, а ці слова зачепили головного тренера збірної Швеції, який не розраховував на Златана. Проте, як виявилося, його роль на першості буде далекою від футбольної кар'єри.