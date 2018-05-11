Ветеран збірної Бразилії пропустить чемпіонат світу

Дані Алвес

Захисник збірної Бразилії та французького ПСЖ Дані Алвес не зіграє на чемпіонаті світу в Росії.

Про це повідомляє FOX Sports.

Нагадаємо, що 35-річний Алвес травмувався у фіналі Кубку Франції проти Ле Арбьє (2:0).

Лікарі даігностували у бразильця пошкодження хрестоподібної зв'язки коліна, яка завадить виступити на найближчому Мундіалі.

Раніше повідомлялося, що Дані Алвес став голкіпером ПСЖ у матчі проти Сошо.