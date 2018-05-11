Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
71 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]11.05.2018 20:20
Ветеран збірної Бразилії пропустить чемпіонат світу
|Дані Алвес
Захисник збірної Бразилії та французького ПСЖ Дані Алвес не зіграє на чемпіонаті світу в Росії.
Про це повідомляє FOX Sports.
Нагадаємо, що 35-річний Алвес травмувався у фіналі Кубку Франції проти Ле Арбьє (2:0).
Лікарі даігностували у бразильця пошкодження хрестоподібної зв'язки коліна, яка завадить виступити на найближчому Мундіалі.
Раніше повідомлялося, що Дані Алвес став голкіпером ПСЖ у матчі проти Сошо.
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