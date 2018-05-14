Двоє гравців Шахтаря потрапили у заявку збірної Бразилії

Фред зіграє на чемпіонаті світу у Росії/ФК Шахтар

Півзахисники Шахтаря Тайсон та Фред потрапили у список із 23-х гравців, які виступатимуть на чемпіонаті світу у Росії.

Також на Мундіалі зіграють і двоє колишніх гірників - Фернандінью та Вілліан.

Цікаво, що та ж Барселона, як і Шахтар, відправила до збірної Бразилії двох гравців.

Повністю заявка пентакампеонів виглядає наступним чином:

Воротарі: Аліссон ( Рома, Італія), Едерсон ( Манчестер Сіті, Англія), Кассіу ( Корінтіанс).

Захисники: Данилу ( Манчестер Сіті, Англія), Фагнер ( Корінтіанс), Марселу ( Реал, Іспанія), Філіпе Луїс ( Атлетіко, Іспанія), Тіагу Сілва, Маркіньюс (обидва - ПСЖ, Франція ), Міранда (Інтер, Італія), Педру Жеромель (Греміу).

Півзахисники: Каземіру (Реал, Іспанія), Фернандінью ( Манчестер Сіті, Англія), Паулінью, Феліппе Коутіньо (обидва - Барселона, Іспанія), Фред ( Шахтар, Україна), Ренату Аугусту (Бейцзін Гоань, Китай), Вілліан (Челсі, Англія).

Нападники: Дуглас Коста (Ювентус, Італія), Неймар ( ПСЖ, Франція), Тайсон ( Шахтар, Україна), Габріел Жезус (Манчестер Сіті, Англія), Роберту Фірміну (Ліверпуль, Англія)

Бразилія на ЧС-2018 зіграє в групі зі Швейцарією (17 червня, Ростов-на-Дону), Коста-Рікою (22 червня, Санкт-Петербург) і Сербією (27 червня, Москва, Спартак).

Нагадаємо, у березні у товариських матчах за збірну Бразилії дебютував лівий захисник Шахтаря Ісмаїлі.