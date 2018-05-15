Хто виграє ЧС-2018: прогноз букмекерів

Все менше й менше часу з кожним днем залишається до початку Чемпіонату світу з футболу, який відбудеться цього року в Росії, тому футбольним вболівальникам, без сумніву, якомога швидше хочеться дізнатися, хто насправді може виявитися його переможцем.

Найпростішим методом визначити шанси команд на перемогу в будь-якому турнірі вважаються котирування букмекерських контор. Те ж саме стосується і Чемпіонату світу з футболу 2018 року: букмекери ще відразу після жеребкування змагальних груп визначили його вірогідних переможців і аутсайдерів. Нагадаємо, що ЧС-2018 відбудеться в Росії з 14 червня по 15 липня цього року. До речі, це перший в історії мундіаль, який пройде одразу у двох частинах світу — Європі та Азії.

Гадаємо, що не зайвим буде зайвий раз нагадати список його участників. Це Австралія, Англія, Аргентина, Бельгія, Бразилія, Данія, Єгипет, Іран, Ісландія, Іспанія, Колумбія, Коста-Рика, Марокко, Мексика, Нігерія, Німеччина, Панама, Південна Корея, Перу, Польща, Португалія, Росія, Саудівська Аравія, Сенегал, Сербія, Туніс, Уругвай, Хорватія, Франція, Швейцарія, Швеція і Японія. Цікаво, що за всю історію турніру найбільше раз його переможцями ставали збірні Бразилії (5), Італії (4) та Німеччини (4).

Що стосується шансів команд на перемогу в Чемпіонаті Світу 2018 року, то з ними пропонуємо ознайомитися на сайті Futbik.com, де кожен бажаючий має можливість також прийняти участь у інтерактивному опитуванні на перемогу в турнірі по версії користувачів ресурсу. Так, найбільш вірогідними переможцями ЧС-2018 традиційно вважаються найкращі представники Европи і Південної Америки. Це збірні команди Німеччини, Франції, Іспанії, Бразилії і Аргентини. З повним списком команд і їхніми шансами на успіх краще ознайомитися по цьому посиланню >>>