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252 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]15.05.2018 12:54
Динамівський захисник включений до розширеного списку збірної Португалії на ЧС-2018
|Віторіну Антунеш
Захисник Хетафе Віторіну Антунеш, який належить київському Динамо, може зіграти на чемпіонаті світу в Росії.
Головний тренер португальців Фернанду Сантуш включив Антунеша до розширеної заявки збірної на ЧС.
Остаточний склад стане відомий 17 травня.
Нагадаємо, що Антунеш дуже хоче поїхати в Росію.
Також повідомлялося, що Хетафе хоче викупити Антунеша у Динамо.
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