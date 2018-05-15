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15.05.2018  12:54

Динамівський захисник включений до розширеного списку збірної Португалії на ЧС-2018

Віторіну Антунеш

Захисник Хетафе Віторіну Антунеш, який належить київському Динамо, може зіграти на чемпіонаті світу в Росії.

Головний тренер португальців Фернанду Сантуш включив Антунеша до розширеної заявки збірної на ЧС.

Остаточний склад стане відомий 17 травня.

Нагадаємо, що Антунеш дуже хоче поїхати в Росію.

Також повідомлялося, що Хетафе хоче викупити Антунеша у Динамо.





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