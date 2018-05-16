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16.05.2018  22:21

Аргентинська футбольна асоціація випустила інструкцію з пікапу російських жінок

 

Аргентинська футбольна асоціація (AFA) розповсюдила гайд під назвою Російська мова і культура, в якому розповідається, як потрібно знайомитися з російськими дівчатами.

Про це повідомляє La Jugada Financiera.
 
"Російські дівчини дивляться чи охайні ви, чи добре пахнете й одягнені. Перше враження дуже важливе, зверніть увагу на свій зовнішній вигляд", - підкреслено в інструкції.
 
"Багато чоловіків хочуть вкласти російських дівчат у ліжко. Можливо, вони не проти, але до них потрібно ставитися як до людей", - зазначено далі.
 
"Їм також подобаються чоловіки, які виявляють ініціативу. Якщо ви не впевнені в собі, варто більше попрактикуватися в спілкуванні з жінками. У Росії багато красунь, не всі підійдуть вам. Будьте вибагливі", - цитує текст інструкції sport.ua.

Нагадаємо, що дружини футболістів збірної Англії отримають особисту охорону на чемпіонаті світу.





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