Аргентинська футбольна асоціація випустила інструкцію з пікапу російських жінок
Аргентинська футбольна асоціація (AFA) розповсюдила гайд під назвою Російська мова і культура, в якому розповідається, як потрібно знайомитися з російськими дівчатами.
Про це повідомляє La Jugada Financiera.
"Російські дівчини дивляться чи охайні ви, чи добре пахнете й одягнені. Перше враження дуже важливе, зверніть увагу на свій зовнішній вигляд", - підкреслено в інструкції.
"Багато чоловіків хочуть вкласти російських дівчат у ліжко. Можливо, вони не проти, але до них потрібно ставитися як до людей", - зазначено далі.
"Їм також подобаються чоловіки, які виявляють ініціативу. Якщо ви не впевнені в собі, варто більше попрактикуватися в спілкуванні з жінками. У Росії багато красунь, не всі підійдуть вам. Будьте вибагливі", - цитує текст інструкції sport.ua.
Нагадаємо, що дружини футболістів збірної Англії отримають особисту охорону на чемпіонаті світу.
Інше
Ставки на події в спортивному світі – нюанси
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
|
12.10.2017
Вихід на Мундіаль – справжнє свято для кожного футболіста
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій