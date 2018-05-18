Саудівська Аравія оголосила склад на ЧС

Тренер збірної Саудівської Аравії Хуан Антоніо Піца включив 28 гравців в розширений склад збірної напередодні ЧС-2018.

Воротарі: Ассаф аль-Карні ( Аль-Іттіхад), Мохаммед аль-Овайс ( Аль-Ахлі Джидда), Яссер аль-Мосайлем (Аль-Ахлі), Абдулла аль-Майюф

Захисники: Мансур аль-Харбі, Саїд аль-Мовалад, Мотаз Хавсаві (всі - Аль-Ахлі), Яссер аль-Шахрані, Осама Хавсаві, Мохаммед аль-Бурайка, Мохаммед Джахфалі, Алі аль-Булаіхі (всі - Аль-Хіляль ), Омар Хавсаві (Аль-Наср).

Півзахисники: Абдулла аль-Хайбар (Аль-Шабаб), Алі аль-Хайбар (Аль-Етіфак), Абдулла Отаіф, Салман аль-Фарадж, Наваф аль-Абед (всі - Аль-Хіляль), Тайсир аль -Джассім (Аль-Ахлі), Хуссейн аль-Мафхаві, Мохамед Кано, Хаттан Бахебрі (всі - Аль-Шабаб), Мохаммед аль-Ковайкабі, Салем Аль-Досарі (Вільярреал, Іспанія), Яхья аль Шері (Леганес, Іспанія).

Нападники: Фахад аль-Муваллади (Леванте, Іспанія), Мохаммад аль-Сахлаві (Аль-Наср), Моханнад Ассера (Аль-Ахлі), повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Збірна Саудівської Аравії буде виступати в групі А на ЧС-2018 і зіграє проти збірної Росії, Уругваю і Єгипту.

Нагадаємо, що напередодні склади на ЧС оголосили Португалія та Франція.