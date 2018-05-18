Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /ЧС-2018
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
31 перегляд Версія для друку Коментарі  [    ]
18.05.2018  15:43

Саудівська Аравія оголосила склад на ЧС

 

Тренер збірної Саудівської Аравії Хуан Антоніо Піца включив 28 гравців в розширений склад збірної напередодні ЧС-2018.

Воротарі: Ассаф аль-Карні ( Аль-Іттіхад), Мохаммед аль-Овайс ( Аль-Ахлі Джидда), Яссер аль-Мосайлем (Аль-Ахлі), Абдулла аль-Майюф

Захисники: Мансур аль-Харбі, Саїд аль-Мовалад, Мотаз Хавсаві (всі - Аль-Ахлі), Яссер аль-Шахрані, Осама Хавсаві, Мохаммед аль-Бурайка, Мохаммед Джахфалі, Алі аль-Булаіхі (всі - Аль-Хіляль ), Омар Хавсаві (Аль-Наср).

Півзахисники: Абдулла аль-Хайбар (Аль-Шабаб), Алі аль-Хайбар (Аль-Етіфак), Абдулла Отаіф, Салман аль-Фарадж, Наваф аль-Абед (всі - Аль-Хіляль), Тайсир аль -Джассім (Аль-Ахлі), Хуссейн аль-Мафхаві, Мохамед Кано, Хаттан Бахебрі (всі - Аль-Шабаб), Мохаммед аль-Ковайкабі, Салем Аль-Досарі (Вільярреал, Іспанія), Яхья аль Шері (Леганес, Іспанія).

Нападники: Фахад аль-Муваллади (Леванте, Іспанія), Мохаммад аль-Сахлаві (Аль-Наср), Моханнад Ассера (Аль-Ахлі), повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Збірна Саудівської Аравії буде виступати в групі А на ЧС-2018 і зіграє проти збірної Росії, Уругваю і Єгипту.

Нагадаємо, що напередодні склади на ЧС оголосили Португалія та Франція.





Читай також
Захисник Динамо не потрапив до заявки збірної Португалії на ЧС
Більше п'яти тисяч українців купили квитки на матчі ЧС в Росії
ФІФА вже визначила 24 команди, які гратимуть на оновленому клубному ЧС-2021
Динамівський захисник включений до розширеного списку збірної Португалії на ЧС-2018
Хто виграє ЧС-2018: прогноз букмекерів
Останні публікації
14.05.2018
Інше

Ставки на події в спортивному світі – нюанси

 
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей

Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
 
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
Усі публікації
Новини
17:58
Футбол. Динамо – Шахтар: матч вперше транслюватиметься у Фейсбук
17:43
Футбол. Нападник Шахтаря зацікавив клуб із Серії А
17:28
Біатлон. Джима: У мене багато недоброзичливців у команді
16:59
Футбол. ПСЖ пропонує Буффону роль капітана і 8 млн євро за сезон
16:44
Футбол. Молодіжна команда Шахтаря виграла чемпіонат України U-21. ВІДЕО
16:20
Футбол. Шевченко та Воронін зіграють в благодійному матчі Легенди футболу в Києві. ВІДЕО
15:58
Теніс. Світоліна крокує до захисту титулу в Римі: відеоогляд чвертфіналу українки проти Кербер
15:43
ЧС-2018. Саудівська Аравія оголосила склад на ЧС
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
12.10.2017

Вихід на Мундіаль – справжнє свято для кожного футболіста
Чемпіон підготував ексклюзивний матеріал з приводу потрапляння більшості збірних на Мундіаль, а також реакції відомих футболістів з соціальних мереж на тріумфи власних команд
Україна - Хорватія. Текстова онлайн-трансляція матчу ЧС-2018
ЧС-2018. Відбірний етап. Косово - Україна. Онлайн-коментар матчу
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!