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21.05.2018  15:10

Фабрегас не потрапив до заявки збірної Іспанії на ЧС-2018

 

Головний тренер збірної Іспанії Хулен Лопетегі оголосив підсумкову заявку з 23 футболістів, які поїдуть на ЧС-2018.

Воротарі: Давід де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), Кепа Аррісабалага ("Атлетик), Хосе Рейна ("Наполі").

Захисники: Жерар Піке, Жорді Альба (обидва - "Барселона"), Серхіо Рамос, Даніель Карвахаль, Начо (всі - "Реал"), Сесар Аспілікуета ("Челсі"), Начо Монреаль ("Арсенал"), Альваро Одріосола ("Реал Сосьєдад").

Півзахисники: Марко Асенсіо, Іско, Лукас Васкес (всі - "Реал"), Серджіо Бускетс, Андрес Іньєста (обидва - "Барселона"), Коке, Сауль Ньїгес (обидва - "Атлетико"), Тіаго Алькантара ("Баварія"), Давід Сільва ("Манчестер Сіті").

Нападники: Яго Аспас ("Сельта"), Родріго ("Валенсія"), Дієго Коста ("Атлетико").

У підсумкову заявку збірної Іспанії не потрапили Альваро Мората, Сеск Фабрегас, Маркос Алонсо (всі - "Челсі") і Ектор Бельєрін ("Арсенал").

Як відомо, на ЧС іспанці зіграють в групі В з командами Португалії, Марокко та Ірану.





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