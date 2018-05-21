Фабрегас не потрапив до заявки збірної Іспанії на ЧС-2018

Головний тренер збірної Іспанії Хулен Лопетегі оголосив підсумкову заявку з 23 футболістів, які поїдуть на ЧС-2018.

🚨 OFICIAL | 46 millones de ilusiones en sus botas, en sus manos... ¡¡ESTOS SON #NUESTROS23!!



🔁 ¡RT PARA APOYARNOS! pic.twitter.com/XBx0e4uOcB — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 21 травня 2018 р.

Воротарі: Давід де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), Кепа Аррісабалага ("Атлетик), Хосе Рейна ("Наполі").

Захисники: Жерар Піке, Жорді Альба (обидва - "Барселона"), Серхіо Рамос, Даніель Карвахаль, Начо (всі - "Реал"), Сесар Аспілікуета ("Челсі"), Начо Монреаль ("Арсенал"), Альваро Одріосола ("Реал Сосьєдад").

Півзахисники: Марко Асенсіо, Іско, Лукас Васкес (всі - "Реал"), Серджіо Бускетс, Андрес Іньєста (обидва - "Барселона"), Коке, Сауль Ньїгес (обидва - "Атлетико"), Тіаго Алькантара ("Баварія"), Давід Сільва ("Манчестер Сіті").

Нападники: Яго Аспас ("Сельта"), Родріго ("Валенсія"), Дієго Коста ("Атлетико").

У підсумкову заявку збірної Іспанії не потрапили Альваро Мората, Сеск Фабрегас, Маркос Алонсо (всі - "Челсі") і Ектор Бельєрін ("Арсенал").

Як відомо, на ЧС іспанці зіграють в групі В з командами Португалії, Марокко та Ірану.