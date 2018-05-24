Стало відомо, як проходить відновлення Неймара у збірній Бразилії

Неймар/L'Equipe

Неймар відновлюється після травми значно швидше, ніж очікувалося.

Про це заявив тренер з фізичної підготовки збірної Бразилії Фабіу Масхереджан.

"Відновлення Неймара йде дуже добре. Не можу оцінити його у відсотках. Також не знаю, якого стану він може досягти перед першістю світу, але можу сказати, що його відновлення проходить швидше очікуваного", - наводить As слова Масхереджана.

Нагадаємо, Неймар мав взяти участь в останній грі ПСЖ у першості Франції, проте він її пропустив.

Травму бразилець отримав на початку березня і у підсумку перебуває поза грою понад два місяці.

У сезоні-2017/18 Неймар провів за ПСЖ 30 матчів, забив у них 28 голів та віддав 15 гольових передач. Більше голів у команді зі столиці Франції забив лише Едісон Кавані - правда свої 40 м'ячів він оформив у 48 іграх.

Додамо, що Бразилія зіграє перший матч на ЧС-2018 проти Швейцарії 17 червня.

Як повідомлялося, що згідно із джерелами ЗМІ у ПСЖ, керівництво клубу не збиралося продавати Неймара.