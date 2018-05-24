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24.05.2018  14:58

Екс-тренер збірної Японії встановив дивну суму компенсації за своє звільнення

 Вахід Халіходжич

Вахід Халіходжич, якого було звільнено з посаду головного тренера збірної Японії після поразки від України (1:2) подав позов на місцеву федерацію.

66-річний боснієць вимагає компенсації за розрив контракту в 1 японську йєну. 

Таку несподівано малу суму він пояснив бажанням отримати пояснення щодо його звільнення та відновлення своєї репутації, адже йому так і не пояснили, що ж стало причиною такого рішення. 

Додамо, що саме Халіходжич вивів японців на Мундіаль.  

Нагадаємо, замість Халіходжича вперше з 2010-го року Японію прийняв місцевий тренер - Акіра Нісіно.

Як відомо, українці здолали Японію, здобувши першу перемогу за декілька матчів.





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