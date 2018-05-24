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270 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]24.05.2018 14:58
Екс-тренер збірної Японії встановив дивну суму компенсації за своє звільнення
|Вахід Халіходжич
Вахід Халіходжич, якого було звільнено з посаду головного тренера збірної Японії після поразки від України (1:2) подав позов на місцеву федерацію.
66-річний боснієць вимагає компенсації за розрив контракту в 1 японську йєну.
Таку несподівано малу суму він пояснив бажанням отримати пояснення щодо його звільнення та відновлення своєї репутації, адже йому так і не пояснили, що ж стало причиною такого рішення.
Додамо, що саме Халіходжич вивів японців на Мундіаль.
Нагадаємо, замість Халіходжича вперше з 2010-го року Японію прийняв місцевий тренер - Акіра Нісіно.
Як відомо, українці здолали Японію, здобувши першу перемогу за декілька матчів.
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