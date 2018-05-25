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25.05.2018  09:45

Марадона розкритикував керманича збірної Аргентини та пророкує Мессі та Ко проблеми на Мундіалі

 Хорхе Сампаолі

Легендарний футболіст 1980-90-х років Дієго Марадона розкритикував ігрову схему керманича збірної Аргентини Хорхе Сампаолі. 

За його словами, наразі є чимало спеціалістів, які б могла набагато успішніше тренувати альбіселесте. 

"Є більш талановиті тренери, які б могли набагато краще управляти збірною", - каже чемпіон світу-1986. 

"У Хорхе Сампаолі немає конкретного ігрового плану, кістяка. Я читав, що він зіграє за схемою 2-3-3-2. Це смішно. Так ніхто не грав з 1930 року. Сподіваюся, що все складеться в результаті добре, але в групі з Ісландією, Нігерією і Хорватією буде нелегко", - цитує A Bola Марадону.

Зазначимо, що перед ЧС-2018 аргентинці зіграють проти Гаїті - цей спаринг відбудеться 30 травня. 16 червня збірна Аргентини проведе дебютний матч на Мундіалі - її суперником будуть ісландці. 

Нагадаємо, раніше стало відомо, які футболісти зіграють на ЧС-2018 у складі збірної Аргентини

Також визначився склад збірної Ісландії на Мундіаль.





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