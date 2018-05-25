Марадона розкритикував керманича збірної Аргентини та пророкує Мессі та Ко проблеми на Мундіалі
|Хорхе Сампаолі
Легендарний футболіст 1980-90-х років Дієго Марадона розкритикував ігрову схему керманича збірної Аргентини Хорхе Сампаолі.
За його словами, наразі є чимало спеціалістів, які б могла набагато успішніше тренувати альбіселесте.
"Є більш талановиті тренери, які б могли набагато краще управляти збірною", - каже чемпіон світу-1986.
"У Хорхе Сампаолі немає конкретного ігрового плану, кістяка. Я читав, що він зіграє за схемою 2-3-3-2. Це смішно. Так ніхто не грав з 1930 року. Сподіваюся, що все складеться в результаті добре, але в групі з Ісландією, Нігерією і Хорватією буде нелегко", - цитує A Bola Марадону.
Зазначимо, що перед ЧС-2018 аргентинці зіграють проти Гаїті - цей спаринг відбудеться 30 травня. 16 червня збірна Аргентини проведе дебютний матч на Мундіалі - її суперником будуть ісландці.
Нагадаємо, раніше стало відомо, які футболісти зіграють на ЧС-2018 у складі збірної Аргентини.
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