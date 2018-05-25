Три мільйони замовлень: нова форма збірної Нігерії стала хітом для фанатів. ФОТО

Збірна Нігерії представила нову форму, у якій зіграє на чемпіонаті світу в Росії.

За інформацією As.com, придбати нове вбрання нігерійців можна з 29 травня, але вже зараз Nike отримав 3 мільйони попередніх замовлень.

Нагадаємо, що українські легкоатлети отримали нову форму, понад 15-річну співпрацю із Nike завершено. ФОТО