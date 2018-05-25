Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
475 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]25.05.2018 23:17
Три мільйони замовлень: нова форма збірної Нігерії стала хітом для фанатів. ФОТО
Збірна Нігерії представила нову форму, у якій зіграє на чемпіонаті світу в Росії.
За інформацією As.com, придбати нове вбрання нігерійців можна з 29 травня, але вже зараз Nike отримав 3 мільйони попередніх замовлень.
Нагадаємо, що українські легкоатлети отримали нову форму, понад 15-річну співпрацю із Nike завершено. ФОТО
Three million. 🔥 pic.twitter.com/p7eWGOithX— B/R Football (@brfootball) 24 мая 2018 г.
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