Салах: Поїду в Росію і зроблю так, щоб ви мною пишалися

Мохамед Салах отримав травму в матчі з Реалом

Нападник Ліверпуля Мохамед Салах упевнений, що поїде на чемпіонат світу.

Про це він написав у своєму твіттер-аккаунті.

"Це був дуже важкий вечір, але я боєць. Незважаючи ні на що, впевнений, що я поїду в Росію і зроблю так, щоб ви мною пишалися. Ваша любов і підтримка додадуть мені сили, які мені так потрібні", - написав Салах.

Нагадаємо, що єгиптянин отримав травму плеча у фіналі Ліги чемпіонів проти Реала і завчасно покинув поле.

Також повідомлялося, що травма Салаха не завадить йому зіграти на ЧС-2018.