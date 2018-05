Салах: Поїду в Росію і зроблю так, щоб ви мною пишалися

Нападник Ліверпуля Мохамед Салах упевнений, що поїде на чемпіонат світу.

Про це він написав у своєму твіттер-аккаунті.

"Це був дуже важкий вечір, але я боєць. Незважаючи ні на що, впевнений, що я поїду в Росію і зроблю так, щоб ви мною пишалися. Ваша любов і підтримка додадуть мені сили, які мені так потрібні", - написав Салах.

Нагадаємо, що єгиптянин отримав травму плеча у фіналі Ліги чемпіонів проти Реала і завчасно покинув поле.

Також повідомлялося, що травма Салаха не завадить йому зіграти на ЧС-2018.

It was a very tough night, but I'm a fighter. Despite the odds, I'm confident that I'll be in Russia to make you all proud. Your love and support will give me the strength I need. pic.twitter.com/HTfKF4S70e