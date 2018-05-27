Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
145 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]27.05.2018 21:40
Салах: Поїду в Росію і зроблю так, щоб ви мною пишалися
|Мохамед Салах отримав травму в матчі з Реалом
Нападник Ліверпуля Мохамед Салах упевнений, що поїде на чемпіонат світу.
Про це він написав у своєму твіттер-аккаунті.
"Це був дуже важкий вечір, але я боєць. Незважаючи ні на що, впевнений, що я поїду в Росію і зроблю так, щоб ви мною пишалися. Ваша любов і підтримка додадуть мені сили, які мені так потрібні", - написав Салах.
Нагадаємо, що єгиптянин отримав травму плеча у фіналі Ліги чемпіонів проти Реала і завчасно покинув поле.
Також повідомлялося, що травма Салаха не завадить йому зіграти на ЧС-2018.
It was a very tough night, but I'm a fighter. Despite the odds, I'm confident that I'll be in Russia to make you all proud. Your love and support will give me the strength I need. pic.twitter.com/HTfKF4S70e— Mohamed Salah (@MoSalah) 27 мая 2018 г.
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