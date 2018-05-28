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143 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]28.05.2018 12:33
Бразильці можуть отримати рекордні призові на ЧС-2018
Бразильська конфедерація футболу визначилася з сумою преміальних гравцям і тренерському штабу національної збірної на ЧС-2018.
Як запевняють місцеві видання, в разі перемоги на чемпіонаті світу цього року в Росії CBF виплатить кожному гравцеві і тренеру по одному мільйону доларів.
У разі успіху бразильців, ця сума стане рекордною в історії світових першостей для всіх збірних. Наприклад, за перемогу на чемпіонаті світу 2002 року бразильці отримали суму майже в п'ять разів менше.
У 2014 році CBF обіцяла гравцям і тренерському штабу в цілому 35 мільйонів доларів за перемогу на домашньому чемпіонаті світу, проте бразильці в результаті залишилися без медалей, пише Террикон.
Раніше була інформація, що визначився склад збірної Аргентини на Мундіаль.
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