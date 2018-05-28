Бразильці можуть отримати рекордні призові на ЧС-2018

Бразильська конфедерація футболу визначилася з сумою преміальних гравцям і тренерському штабу національної збірної на ЧС-2018.

Як запевняють місцеві видання, в разі перемоги на чемпіонаті світу цього року в Росії CBF виплатить кожному гравцеві і тренеру по одному мільйону доларів.

У разі успіху бразильців, ця сума стане рекордною в історії світових першостей для всіх збірних. Наприклад, за перемогу на чемпіонаті світу 2002 року бразильці отримали суму майже в п'ять разів менше.

У 2014 році CBF обіцяла гравцям і тренерському штабу в цілому 35 мільйонів доларів за перемогу на домашньому чемпіонаті світу, проте бразильці в результаті залишилися без медалей, пише Террикон.

Раніше була інформація, що визначився склад збірної Аргентини на Мундіаль.