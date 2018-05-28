Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
91 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]28.05.2018 16:59
Футболіст Реала, що травмувався у фіналі Ліги чемпіонів у Києві, відновиться до старту Мундіалю
Захисник Реала та збірної Іспанії Дані Карвахаль, який отримав травму під час фіналу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля (3:1), встигне відновиться до старту ЧС-2018.
Про це повідомляє Marca.
Обстеження, яке відбулося 28 травня, виявило у захисника розрив півсухожильного м'язу стегна. Зазвичай на відновлення від такої травми необхідно три тижні.
Збірна Іспанії стартує на ЧС через 19 днів матчем проти Португалії, далі іспанці зустрінуться із Марокко та Іраном.
Зазначимо, що Дані Карвахаль в поточному сезоні зіграв за Реал 41 матч і зробив 7 гольових передач, пише СпортАрена.
При цьому всю першу половину травня гравець пропустив через травму стегна, яку отримав у півфіналі проти Баварії.
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