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105 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]29.05.2018 11:34
Тренер збірної Нігерії заборонив гравцям займатися сексом з росіянками
|Джон Обі Мікел
Гравцям збірної Нігерії заборили займатися сексом з російськими дівчатами під час ЧС-2018.
Таку заборону ввів головний тренер команди Гернот Рор.
"Родичі можуть відвідувати футболістів під час чемпіонату світу. У кожного футболіста буде своя кімната, так що близькі можуть до них приходити в ті дні, коли ми не готуємося до матчів - розповів він.
Однак я заборонив їм водити російських дівчат в номери. Ні ні ні. Тільки Джон Обі Мікел, у якого російська дівчина, може водити її в номер ", - цитує Рора isport.ua
Нагадуємо, що аргентинська футбольна асоціація випустила інструкцію з пікапу російських жінок
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