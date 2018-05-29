Тренер збірної Нігерії заборонив гравцям займатися сексом з росіянками

Джон Обі Мікел

Гравцям збірної Нігерії заборили займатися сексом з російськими дівчатами під час ЧС-2018.

Таку заборону ввів головний тренер команди Гернот Рор.

"Родичі можуть відвідувати футболістів під час чемпіонату світу. У кожного футболіста буде своя кімната, так що близькі можуть до них приходити в ті дні, коли ми не готуємося до матчів - розповів він.

Однак я заборонив їм водити російських дівчат в номери. Ні ні ні. Тільки Джон Обі Мікел, у якого російська дівчина, може водити її в номер ", - цитує Рора isport.ua

Нагадуємо, що аргентинська футбольна асоціація випустила інструкцію з пікапу російських жінок