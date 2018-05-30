Захисники збірної Німеччини мало не побилися на тренуванні. ФОТО

Кімміх і Рюдігер

Гравці німецької національної команди Йозуа Кімміх і Антоніо Рюдігер ледь не побилися на тренуванні.

Про це повідомляє Bild.

Хавбек Баварії та оборонець Челсі стали учасниками неприємного інциденту після боротьби за м'яч на тренуванні.

Кімміх і Рюдігер вступили в словесну суперечку, опинившись один на проти одного, та трохи поштовхались. Розбороняти футболістів довелося асистенту головного тренера збірної Німеччини Мірославу Клозе, пише Футбол 24.

Нагадаємо, що гравці Реала і Ювентуса ледь не побилися в підтрибунному приміщенні.