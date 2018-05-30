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275 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]30.05.2018 17:18
Захисники збірної Німеччини мало не побилися на тренуванні. ФОТО
|Кімміх і Рюдігер
Гравці німецької національної команди Йозуа Кімміх і Антоніо Рюдігер ледь не побилися на тренуванні.
Про це повідомляє Bild.
Хавбек Баварії та оборонець Челсі стали учасниками неприємного інциденту після боротьби за м'яч на тренуванні.
Кімміх і Рюдігер вступили в словесну суперечку, опинившись один на проти одного, та трохи поштовхались. Розбороняти футболістів довелося асистенту головного тренера збірної Німеччини Мірославу Клозе, пише Футбол 24.
Нагадаємо, що гравці Реала і Ювентуса ледь не побилися в підтрибунному приміщенні.
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