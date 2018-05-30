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274 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]30.05.2018 21:57
Стало відомо, чи запрошуватиме Інтер російських коментаторів на трансляції ЧС-2018
Телеканал Інтер відмовився від ідеї запросити російських коментаторів на трансляцію матчів ЧС-2018.
Про це повідомляє Трибуна.
Також відомо, що коментатори телеканалів Футбол 1/2 теж не працюватимуть на Інтері під час ЧС-2018.
Нагадаємо, що Інтер транслюватиме матчі ЧС-2018 в Україні.
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