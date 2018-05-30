Стало відомо, чи запрошуватиме Інтер російських коментаторів на трансляції ЧС-2018

Телеканал Інтер відмовився від ідеї запросити російських коментаторів на трансляцію матчів ЧС-2018.

Про це повідомляє Трибуна.

Також відомо, що коментатори телеканалів Футбол 1/2 теж не працюватимуть на Інтері під час ЧС-2018.

Нагадаємо, що Інтер транслюватиме матчі ЧС-2018 в Україні.