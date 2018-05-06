Порошенко: Чемпіонат світу в Росії - чистий інструмент пропаганди

Петро Порошенко / прес-служба президента

Росія використає домашній чемпіонат світу з футболу-2018 як інструмент пропаганди.

Про це заявив Президент України Петро Порошенко.

"Це чистий інструмент пропаганди, щоб хоч трохи відбілити заплямовану репутацію Росії. Це не має нічого спільного зі спортом. Це питання геополітики", - цитує главу держави Фокус.

Нагадаємо, що Порошенко зробив заяву щодо матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів Рома - Ліверпуль.