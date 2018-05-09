Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
135 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]09.05.2018 10:18
Зірка ПСЖ ризикує пропустити чемпіонат світу-2018
|Дані Алвес
Правий захисник ПСЖ Дані Алвес може не зіграти на ЧС-2018 за збірну Бразилії.
Про це стало відомо після фіналу Кубку Франції, у якому ПСЖ здолав Ле Арбьє (2:0).
На 41 хвилині матчу Алвес зазнав ушкодження коліна і залишив поле.
За інформацією L`Equipe, 35-річний футболіст ще не знає точного терміну відновлення, однак лікарі вже діагностували травму зв'язок коліна. Через таке пошкодження Дані ризикує не зіграти на ЧС-2018.
Нагадаємо, що Дані Алвес став голкіпером ПСЖ у матчі проти Сошо.
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