Зірка ПСЖ ризикує пропустити чемпіонат світу-2018

Дані Алвес

Правий захисник ПСЖ Дані Алвес може не зіграти на ЧС-2018 за збірну Бразилії.

Про це стало відомо після фіналу Кубку Франції, у якому ПСЖ здолав Ле Арбьє (2:0).

На 41 хвилині матчу Алвес зазнав ушкодження коліна і залишив поле.

За інформацією L`Equipe, 35-річний футболіст ще не знає точного терміну відновлення, однак лікарі вже діагностували травму зв'язок коліна. Через таке пошкодження Дані ризикує не зіграти на ЧС-2018.

Нагадаємо, що Дані Алвес став голкіпером ПСЖ у матчі проти Сошо.