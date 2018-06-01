Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
84 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]01.06.2018 21:10
Тайсон і Фред дізналися свої номери в збірній Бразилії
|Тайсон
Представники Шахтаря у збірній Бразилії Фред і Тайсон отримали номери, під якими виступатимуть на мундіалі.
Про це повідомляє прес-служба "селесео".
Бразильці офіційно підтвердили свою заявку на чемпіонат світу-2018 згідно з якою Фред отримав 18-й номер, а Тайсон - 21-й.
Раніше була інформація, що екс-гравці УПЛ потрапили до резерву збірної Бразилії на ЧС-2018.
Також повідомлялося, що Манчестер Юнайтед до кінця тижня оголосить про підписання Фреда.
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