Тайсон і Фред дізналися свої номери в збірній Бразилії

Тайсон

Представники Шахтаря у збірній Бразилії Фред і Тайсон отримали номери, під якими виступатимуть на мундіалі.

Про це повідомляє прес-служба "селесео".

Бразильці офіційно підтвердили свою заявку на чемпіонат світу-2018 згідно з якою Фред отримав 18-й номер, а Тайсон - 21-й.

Раніше була інформація, що екс-гравці УПЛ потрапили до резерву збірної Бразилії на ЧС-2018.

Також повідомлялося, що Манчестер Юнайтед до кінця тижня оголосить про підписання Фреда.