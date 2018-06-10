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10.06.2018  12:20

Сампаолі хотів любові з кухарем, а потрапив у секс-скандал

Хорхе Сампаолі

Головний тренер збірної Аргентини Хорхе Сампаолі потрапив у секс-скандал.

Про це повідомляє Mendoza Post.

За інформацією джерела, 58-річний фахівець звинувачується в сексуальних домаганнях до кухара збірної Аргентини,

Президент Федерації футболу Аргентини (AFA) Клаудіо Тапія начебто виплатив жінці, яку переслідував Сампаолі на базі альбіселестес, кругленьку суму, щоб вона зберігала мовчання про скандальний інцидент.

Оскількі інформація про сексуальні домагання Сампаолі вже попала в ЗМІ, не виключено, що після ЧС-2018 наставник збірної Арегентини буде змушений покинути свою посаду.

Нагадуємо, раніше Марадона розкритикував керманича збірної Аргентини та зпророкував Мессі та Ко проблеми на Мундіалі.

Крмі того, повідомлялося, визначився склад збірної Аргентини на Мундіаль.





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