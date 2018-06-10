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105 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]10.06.2018 15:40
Вболівальник збірної Німеччини поїхав на ЧС на тракторі
|Губерт Вірт
Вболівальник збірної Німеччини Губерт Вірт вирішив приїхати на Чемпіонат світу-2018 у Росію на тракторі.
70-річний Вірт з німецького міста Форхгайм 15 квітня поїхав у подорож через Польщу і Білорусь на тракторі Lanz Bulldog 1936 року випуску.
Кінцевий пункт його маршруту - Москва, де 14 червня стартує Чемпіонат світу. До трактора причеплений будинок на колесах, що має форму пивної бочки з написом Hallo Moskau!
Разом з Віртом по Європі подорожує пес Хекс. Німець пересувається зі швидкістю 15-20 кілометрів на годину і за добу проїжджає близько 100 кілометрів.
На зворотному шляху він планує заїхати до Фінляндії, пише championat.com.
Нагадуємо, що квитки на матчі ЧС-2018 придбали вже шість тисяч українців.
Крім того, Австралія байкотуватиме ЧС.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій