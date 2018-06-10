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10.06.2018  15:40

Вболівальник збірної Німеччини поїхав на ЧС на тракторі

Губерт Вірт

Вболівальник збірної Німеччини Губерт Вірт вирішив приїхати на Чемпіонат світу-2018 у Росію на тракторі.

70-річний Вірт з німецького міста Форхгайм 15 квітня поїхав у подорож через Польщу і Білорусь на тракторі Lanz Bulldog 1936 року випуску.

Кінцевий пункт його маршруту - Москва, де 14 червня стартує Чемпіонат світу. До трактора причеплений будинок на колесах, що має форму пивної бочки з написом Hallo Moskau!

Разом з Віртом по Європі подорожує пес Хекс. Німець пересувається зі швидкістю 15-20 кілометрів на годину і за добу проїжджає близько 100 кілометрів.

На зворотному шляху він планує заїхати до Фінляндії, пише championat.com.

Нагадуємо, що квитки на матчі ЧС-2018 придбали вже шість тисяч українців.

Крім того, Австралія байкотуватиме ЧС.





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