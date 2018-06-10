Майбутні ньюсмейкери трансферного літа: 10 футболістів, які мають вистрілити на ЧС-2018. ВІДЕО

Чемпіонат світу-2018 може вивести на перші шпальти відомих видань декількох по-справжньому талановитих футболістів.





14 червня стартує чемпіонат світу-2018. Матчі групового турніру триватимуть аж до 28-го числа першого літнього місяця. Саме у цей період на авансцену напевне вийде декілька нових імен, а ті, футболісти, яким ще за декілька розів до важливих змагань видавалися значні аванси, спробують виправдати сподівання.

Пропонуємо вашій увазі коротку розповідь про футболістів, які на думку ЗМІ можуть вистрілити на ЧС-2018.

Зазначимо, що у наш рейтинг потрапили футболісти віком від 22 до 26 років із збірних, які представляють Європу, Азію, Африку та Південну Америку.

Раніше Чемпіон розповів про молодих футболістів, які можуть проявити себе на чемпіонаті світу-2018.

Мігель Трауко (Перу, Фламенго) - 25 років, захисник

Портал Transfermarkt оцінує цього перуанця, який грає за бразильський Фламенго, лише у 1,75 мільйони євро, проте очевидно, що після першості світу лівий захисник може переїхати вже у Європу за значно більшу суму.

Виступаючи на батьківщині за Універсітаріо, він у позаминулому сезоні став одним із найкращих асистентів у чемпіонаті, а згодом добре проявив себе на Копа Америка. У бразильській Серії А, першість якої розпочалася у квітні, Трауко грав небагато, проте в одному із двох матчів, в яких він брав участь, він відзначився двома гольовими передачами.

До речі, на його рахунку вже 24 матчі за збірну Перу.

Аліреза Джаханбахш (Іран, АЗ) - 25 років, вінгер

Знайомтесь, "Іранський Роналду". Ну, або принаймні Салах. Вінгер нідерландського АЗ став першим футболістом із Азії, якому підкорився титул найкращого бомбардира першості у західній Європі. У нинішньому сезоні на його рахунку 21 гол та 13 гольвових передач.

Джаханбахш володіє хорошим арсеналом як для вінгера. У нього є і швидкість, і техніка, і вибуховість, а про бомбардирські якості ми вже писали. До того ж він доволі досвідчений футболіст, адже вже виступав на чемпіонаті світу, коли його Іран у 2014 році грав проти самого Ліонеля Мессі та Ко, ледь не створивши сенсацію (альбіселесті перемогли завдяки голу якраз Мессі у доданий арбітром час – 1:0).

Мусса Конате (Сенегал, Ам'єн) - 25 років, нападник

25-річний нападник допоміг своєму клубу зробити непоганий прорив у сезоні-2017/18, адже Ам’єн розпочинав його як одна із команд, що підвищилася у класі. Але врешті-решт команда з півночі Франції зайняла у першості Ліги 13 місце.

На рахунку сенегальця 13 голів у матчах першості, у тому числі і два голи у ворота ПСЖ.

У національній збірній Конате складе непоганий атакувальний дует із Садіо Мане з Ліверпуля і напевне спробує заслужити трансфер у більш міцну команду Франції, а може і більш сильний чемпіонат із топ-5.

Хакім Зієш (Марокко, Аякс) - 25 років, півзахисник

У сезоні-2016/17 марокканець допоміг своєму Аяксу дійти до фіналу Ліги Європи, проте, незважаючи на чудові як для атакувального хава показники – 12 голів та 20 передач – залишився у Нідерландах.

Проте наступного сезону він продемонстрував стабільність, забивши 9 голів та віддавши 18 асистів. При цьому Зієша виділяє саме бачення поля при побудові атак, тож він міг знадобитися і лідерам європейського футболу.

У збірній Зієш не відстає – 8 голів у 15 матчах. Цікаво, що за марокканців Зієш, який народився у Нідерландах, почав виступати вже у дорослому віці. А до цього грав за Нідерланди на рівні молодіжної та різних юнацьких збірних. Але здається зробив правильний вибір, надавши перевагу своїй етнічній батьківщині, адже марокканці пробилися на ЧС-2018, тоді як помаранчеві провалили кваліфікацію.

До речі, Зієш провів увесь матч проти збірної України у рамках товариського протистояння 31 травня у Женеві.

Андре Сильва (Португалія, Мілан) – 22 роки, нападник

22-річний нападник Мілана, в який він перейшов із Порту за майже 40 мільйонів євро, став справжнім відкриттям португальського футболу за останні роки.

Судіть самі: дебютував у національній збірній цей центрфорвард не так давно – у вересні 2016-го, проте за цей час він встиг провести за селесао 21 матч, забивши 12 голів! Рік тому на Кубку Конфедерацій Сильва взяв участь в усіх 5 матчах, в яких зіграли португальці, завоювавши бронзу турніру.

Його можна сміливо вважати саме тим форвардом, який знає, як опинитися у потрібному місці у потрібний час та ще й вміє холоднокровно нанести вирішальний удар.

Уболівальники вже встигли побачити у ньому наступника Криштіану Роналду, тож на ЧС-2018 Андре Сильва безперечно буде під пильним оком. Чи зможе він виправдати довіру та аванси? Побачимо у матчах групового турніру проти Данії, Іспанії та Марокко.

Еміль Форсберг (Швеція, Лейпциг) – 26 років, вінгер

Стабільність Лейпцига у сезоні-2017/18 у Бундеслізі, на який команда Ральфа Газенгюттля виходила вже у ранзі одного із фаворитів у боротьбі за призові місця, безперечно заслуга атакувального гравця із Швеції.

І хоч його бомбардирська статистика не вражає (5 голів та 4 передачі у 33 матчах за клуб), він вже давно заслужив собі позитивну репутацію у вболівальників. А у Швеції його люблять за самовіддачу в іграх за збірну, чого частенько бракує зірковим футболістам, коли мова заходить саме про національну команду.

Еміль Форсберг/Bildbyr

У збірній Швеції після завершення міжнародної кар’єри Златаном Ібрагімовичем Форсберг взяв на себе роль лідера атак команди. У кваліфікації до ЧС-2018 він провів 12 матчів, забив у них 4 голи та віддав 2 гольові передачі.

Пьотр Зелінський (Польща, Наполі) - 24 роки, півзахисник

Півзахисник виділявся на полі завдяки своїй техніці та креативному мисленню ще декілька років тому – українцям він добре запам’ятався по матчах синьо-жовтих із Польщею ще у кваліфікації до ЧС-2014, коли команда Михайла Фоменка перемогла кадру у Харкові 1:0. Потім Зелінський став одним із ключових гравців у перемозі своєї команди над українцями на провальному Євро-2016.

У Наполі Зелінський перейшов влітку 2016 з Удінезе. Поступово поляк став одним із гравців основного складу. До його плюсів безперечно належить уміння контролювати м’яч, гра на атаку та захист, наполегливість у відборах та фізична витривалість.

На сьогоднішній день Пьотр оцінюється міжнародними рейтинговими системами у 32 мільйони євро.

Сон Хин Мін (Корея, Тоттенгем) – 25 років, вінгер

Кореєць розпочинав свою європейську кар’єру у Бундеслізі , а перейшовши із Байєра у Тоттенгем влітку 2015-го, його гра розквітла новими фарбами. Так, він стабільно забиває біля 20 голів за сезон та часто асистує партнерам.

У Тоттенгемі, де в атаці грають такі майстерні гравці як Крістіан Еріксен та Гаррі Кейн, Сон Хим Мін робить значний внесок в успіхи команди. Його плюси – вибуховість під час атак та влучність під час завершальної стадії їх.

Кореєць став найрезультативнішим гравцем з Азії в історії АПЛ.

У збірній Кореї Сон Хин Мін – безперечно найкращий на сьогоднішній день. У своєму віці він провів за цю команду 64 поєдинки (!) та забив у них 21 гол, а дебютував у ній у 18. Мундіаль у Росії стане для Сона другим у кар’єрі, а у разі вдалого виступу корейців, його імя напевне опиниться у трансферних новинах поряд із одноклубниками Кейном та Еріксеном.

Хосе-Марія Хіменес (Уругвай, Атлетико) – 23 роки, захисник

За два останні сезони Хіменес завоював стабільне місце у стартовому складі і у Атлетико, і у національній збірній. У матчах Ла Ліги уругваєць справедливо вважається одним із найкращих у своєму амплуа. Виступи у команді Дієго Сімеоне, а також у селесте, поряд із таким досвідченим майстром як Дієго Годін, додали Хіменесу впевненості у власних силах.

Його спокій та виваженість у захисних діях безперечно знадобляться уругвайцям на ЧС-2018, а якщо ця збірна покаже результат у Росії, то ціна Хіменеса значно зросте. Зараз портал Transfermarkt оцінює захисника у 45 мільйонів євро.

Хосе-Марія Хіменес/photosport.com.uy

Зазначимо, що у свої 23 Хіменес провів за Уругвай уже 42 матчі! До речі, ЧС-2018 стане для нього вже другим Мундіалем.

Пауло Дибала (Аргентина, Ювентус) - 24 роки, нападник

Доволі важко відносити нападника, який забив 26 голів за сезон в одній із найкращих та найвідоміших команд світу, до ряду проспектів. Проте Паулу Дибала у збірній Аргентині явно перебуває у тіні більш іменитих партнерів - Ліонеля Мессі, Серхіо Агуеро та того ж Гонсало Ігуаїна, з яким грає у Юве.

Пауло Дибала

Тому ЧС-2018 може стати для аргентинця із польсько-італійським корінням (дід Пауло – поляк, звідси – польське прізвище Дибала) трампліном у переході на новий якісний рівень. У першу чергу, гри та виправдання раніше виданих авансів, адже аргентинець створив в Італії навколо себе певну атмосферу – у першу чергу гламура.

Хлопець, який грав у бутсах Nike чорного кольору із написом свого прізвища на них, за підпис якого на особистому контракті бореться ще й Adidas та Under Armour, завдяки вдалому виступі на Мундіалі, цілком ймовірно опиниться серед претендентів на Золотий м’яч.

Історія Дибали доволі цікава: як і мільйони хлопчаків з Аргентини він почав ганяти м’яча ще у ранньому дитинстві, а у 15 років, під час похорону батька він твердо вирішив стати професійним футболістом. У 2012 році у 18-річному віці він перейшов до Палермо, який грав у Серії А.

Вже за декілька місяців після дебюту Пауло вписав своє ім’я в історію сицилійського клубу, ставши наймолодшим гравцем, який коли-небудь забивав за команду у топ-дивізіоні. Саме тоді на нього звернув увагу Ювентус.

За перехід майбутньої зірки влітку 2015-го стара синьйора заплатила 40 мільйонів євро і не помилилася: у першому сезоні Дибала забив 23 голи. У сезоні-2017/18 без Дибали важко уявити гру Ювентуса в атаці. На його рахунку 26 голів та 7 передач у 46 іграх.

За збірну Аргентини нападник провів 12 матчів, але ще не забив жодного голу. Тож вболівальники тим більше очікують від нього нових звершень.

Нагадаємо, в Україні матчі ЧС-2018 покаже телеканал Інтер. Проте у Верховній Раді можуть затвердити заборону на трансляцію матчів із першості, яка відбудеться у Росії.

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