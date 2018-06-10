Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /ЧС-2018
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
66 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
10.06.2018  21:34

Екс-гірник Фред відновиться до старту Мундіалю

Фред

Новачок Манчестер Юнайтед Фред зможе допомогти збірній Бразилії на ЧС-2018.

Про це розповів тренер команди Тіте.

"Фред вже скоро відновиться і протягом наступного тижня почне працювати з нами", - наводить слова головного тренера sportarena.com.

Як відомо, екс-хавбек гірників пропустив товариський матч проти Австрії через травму.





Читай також
Я став частиною історії великого клубу: Фред емоційно попрощався із Шахтарем
Травма Фреда на тренуванні: лікарі дали прогноз щодо екс-лідера Шахтаря на Мундіалі
Фред травмувався на тренуванні збірної Бразилії. ВІДЕО
Останні публікації
10.06.2018 - Артем Ананьєвський
ЧС-2018

Майбутні ньюсмейкери трансферного літа: 10 футболістів, які мають вистрілити на ЧС-2018. ВІДЕО

Чемпіонат світу-2018 може вивести на перші шпальти відомих видань декількох по-справжньому талановитих футболістів.
 
10.06.2018
Теніс

Симона Халеп: маловідомі факти з життя тріумфаторки Ролан Гаррос-2018. ФОТО

 
10.06.2018 - Вячеслав Твердохліб
ЧС-2018

Тріумф Аргентини та 40-річний чемпіон Діно Дзофф. Історія чемпіонатів світу. ФОТО. ВІДЕО

Аргентинці, що скористалися шансом та виграли домашній мундіаль, а також легегдарний рекорд Діно Дзоффа.
 
Усі публікації
Новини
23:18
Автоспорт. Феттель став переможцем Гран Прі Канади
22:44
Футбол. Скаут Бенфіки, який перейде в Шахтар, попрощався з клубом
22:09
Футбол. ФІФА змінить систему підрахунку рейтингу збірних
21:53
Настільні. Українка завоювала срібло на етапі Кубка світу з шашок-100 в Будапешті
21:34
ЧС-2018. Екс-гірник Фред відновиться до старту Мундіалю
21:00
ЧС-2018. Збірна Єгипту тренується без Салаха
20:49
Футбол. Стало відомо, коли Ярмоленко і Коноплянка розпочнуть підготовку до сезону
20:15
Пляжний футбол. Збірна України в Євролізі-2018 зіграє проти Італії, Німеччини і Швейцарії
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
10.06.2018

Майбутні ньюсмейкери трансферного літа: 10 футболістів, які мають вистрілити на ЧС-2018. ВІДЕО
Чемпіонат світу-2018 може вивести на перші шпальти відомих видань декількох по-справжньому талановитих футболістів.
Тріумф Аргентини та 40-річний чемпіон Діно Дзофф. Історія чемпіонатів світу. ФОТО. ВІДЕО
Домінація Бразилії 1970-го та "тотальний футбол" 74-го року. Історія чемпіонатів світу. ФОТО. ВІДЕО
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!