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66 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]10.06.2018 21:34
Екс-гірник Фред відновиться до старту Мундіалю
|Фред
Новачок Манчестер Юнайтед Фред зможе допомогти збірній Бразилії на ЧС-2018.
Про це розповів тренер команди Тіте.
"Фред вже скоро відновиться і протягом наступного тижня почне працювати з нами", - наводить слова головного тренера sportarena.com.
Як відомо, екс-хавбек гірників пропустив товариський матч проти Австрії через травму.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій