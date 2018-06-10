Екс-гірник Фред відновиться до старту Мундіалю

Фред

Новачок Манчестер Юнайтед Фред зможе допомогти збірній Бразилії на ЧС-2018.

Про це розповів тренер команди Тіте.

"Фред вже скоро відновиться і протягом наступного тижня почне працювати з нами", - наводить слова головного тренера sportarena.com.

Як відомо, екс-хавбек гірників пропустив товариський матч проти Австрії через травму.