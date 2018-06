Божествений хвостик у США та геніальний Зідан у фіналі домашньої першості. Історія чемпіонатів світу

Вперше в історії світового футболу проведення чемпіонату довірили країні, де футбол не був і не є спортом № 1. Проте, турнір вдався, а рекорд відвідуваності, встановлений в США, не перевершений до цих пір, незважаючи навіть на збільшення числа учасників фінальної стадії чемпіонату світу.





Чемпіонат світу з футболу 1994 року

Господарі турніру: США.

Терміни проведення: 17 червня ‐ 17 липня.

Кількість учасників: 24.

Чемпіон: Бразилія.

Бомбардири: Олег Саленко (Росія), Христо Стоїчков (Болгарія) ‐ по 6 м'ячів.

Кращий гравець ‐ Ромаріо (Бразилія).

Збірна Бразилії - чемпіон світу 1994 року

Відбірковий турнір

Прорив збірної Камеруну на чемпіонаті світу 1990 року змусив ФІФА переглянути кількість квот для африканських команд. Тепер їм виділили три путівки, забравши одну у Європи.

Одна європейська путівка автоматично дісталася збірній Німеччини як чинному чемпіону світу. Для німців це був перший після закінчення Другої світової війни чемпіонат, де вони виступили командою об'єднаної Німеччини.

Відбір в Європі не обійшовся без сенсацій. У групі № 2 збірна Норвегії посіла перше місце, змусивши англійців і голландців битися за другу путівку. Вирішальний матч між цими збірними відбувся 13 жовтня 1993 року і завершився перемогою збірної Нідерландів 2:0.

Знову не змогла пройти кваліфікацію збірна Франції. Французи впевнено очолювали свою відбіркову групу, але в двох останніх матчах несподівано вдома програли збірними Ізраїлю і Болгарії. Причому в обох матчах французи вели в рахунку, а останній гол пропускали на 90-й хвилині.

Збірна Росії, що стала правонаступницею СРСР, змогла пройти кваліфікацію, команді відверто пощастило. Гравша у цій же групі збірна Югославії була виключена з числа учасників чемпіонату світу через війну, що почалася на Балканах.

У Південній Америці через дискваліфікацію збірної Чилі команди були розбиті на дві нерівні групи. У групі з п'яти команд перші два місця зайняли збірні Бразилії та Болівії, які отримали прямі путівки, в групі з чотирьох команд безпосередньо вийшла тільки збірна Колумбії, а аргентинці, які посіли друге місце вирушили в стикові матчі зі збірною Австралії.

Трохи докладніше зупинюся на двох моментах. Збірна Болівії вперше з 1950 року потрапила на мундіаль. Чотири з п'яти перемог болівійці здобули в Ла-Пасі, що знаходиться на 3600 метрах над рівнем моря, де суперники задихалися від нестачі кисню, причому не в переносному, а в прямому сенсі. Саме тут збірна Бразилії зазнала першої у своїй історії поразки в відбіркових матчах чемпіонату світу.

Але це не основна причина успіху ‐ Болівія і раніше грала домашні матчі на самому високо розташованому стадіоні в світі. Болівійці сильно додали, і в цьому є заслуга російського тренера Віталія Шевченка ‐ він тоді тренував чемпіона Болівії «Болівар», сім гравців якого входили в основу збірної.

Другий момент ‐ це збірна Аргентини. У заключному матчі групи вона була принижена на своєму полі збірною Колумбією 0:5. А в паралельному матчі аутсайдер групи Перу вдома несподівано відібрав очки у Парагваю ‐ 2:2. Це врятувало збірну Аргентини ‐ перегравши в стикових матчах Австралію, вона отримала путівку в США.

Олег Саленко

В Африці відбіркові ігри проходили в два етапи. У другому 9 збірних були розбиті на три групи, переможці яких відправлялися в США. У групі № 1 Нігерія тільки за різницею забитих і пропущених м'ячів випередила команду Кот-д'Івуару.

У групі № 2 команда Марокко виявилася попереду збірної Замбії на одне очко, але основний склад збірної Замбії загинув в авіакатастрофі, яка сталася до старту фінального етапу. Третя путівка дісталася команді Камеруну.

У зоні КОНКАКАФ відбувша дискваліфікацію збірна Мексики не залишила шансів іншим командам і впевнено завоювала єдину путівку (США кваліфікувалися автоматично на правах господарів). Посівша друге місце збірна Канади в стикових матчах програла по пенальті Австралії, яка, в свою чергу, поступилася Аргентині.

Переможцями азіатської зони стали збірні Саудівської Аравії і Південної Кореї, і тут не обійшлося без драми. В останньому турі збірна Японії на останній хвилині матчу пропустила гол від збірної Іраку. Рахунок став 2:2 і за різницею м'ячів японці поступилися другий рядок у фінальній групі південнокорейської команді.

Путівки розподілилися наступним чином:

Європа – 13 країн.

Південна Америка – 4.

Північна і Центральна Америка – 2.

Азія – 2.

Африка – 3.

Фінальна частина

Чемпіонат був останнім, в якому брали участь 24 команди, і проводився за тією ж формулою, що й світові першості 1986 і 1990 років. Вперше в фінальних стадіях чемпіонату світу за перемогу стали давати не 2, а 3 очки.

У плей-офф виходили по дві перші команди кожної з 6 груп, а також чотири кращі збірні, що посіли треті місця.

Офіційним гімном чемпіонату вважалася легендарна пісня "We are the champions" у виконанні Фредді Меркьюрі і групи Queen. Але на церемонії відкриття Деріел Хол виконав пісню "Gloryland".

Груповий етап

Група A: Колумбія, Румунія, Швейцарія, США.

Група B: Бразилія, Росія, Швеція, Камерун.

Група C: Німеччина, Іспанія, Болівія, Південна Корея.

Група D: Аргентина, Болгарія, Греція, Нігерія.

Група E: Італія, Мексика, Норвегія, Ірландія.

Група F: Нідерланди, Бельгія, Марокко, Саудівська Аравія.

Група A

# Команда 1 2 3 4 В Н П М О 1 Румунія 1:4 1:0 3:1 2 0 1 5-5 6 2 Швейцарія 4:1 1:1 0:2 1 1 1 5-4 4 3 США 0:1 1:1 2:1 1 1 1 3-3 4 4 Колумбія 1:3 2:0 1:2 1 0 2 4-5 0

Група вийшла дуже цікавою ‐ дві міцні європейські команди зі своїми зірками (Шапіюза, Кнупа, Сфорца ‐ у Швейцарії, Хаджі, Редучою, Думітреску ‐ у Румунії), господарі турніру і збірна Колумбії, яку перед початком чемпіонату відносили, мало не до фаворитів першості.

У першому турі, збірна США, перед якою стояла конкретна мета ‐ вийти з групи, і яка запросила під цю задачу Бору Мілутиновича, зіграла внічию зі Швейцарією. Збірна Румунії зразково-показово переграла зіркових колумбійців, а Георге Хаджі в тій зустрічі забив гол, визнаний кращим на турнірі, дальнім ударом перекинувши м'яч через голкіпера, який вийшов з воріт.

До речі цікаво було спостерігати за реакцією американської публіки. Багато з них не знали правил дивовижного для них соккера, американці бурхливо реагували на винос м'яча на чужу половину поля, або на кутові, мабуть, проводячи паралелі з американським футболом і бейсболом.

У другому турі збірна США перемогла колумбійців і фактично позбавила їх шансів пробитися до другого раунду. Але головне полягало не в цьому. Зрізавши м'яч в свої ворота в тій зустрічі захисник Андреас Ескобар після повернення в Колумбію був розстріляний на вулиці рідного міста Медельіна. Його вбивця Умберто Муньоса Кастро кожен постріл супроводжував криком «Гол»!

Збірна Швейцарії, розгромивши Румунію, теж забезпечила собі вихід у другий раунд. У третьому турі збірні Румунії та Колумбії здобули перемоги, але якщо румуни в результаті опинилися на першому місці в групі, то Колумбії ця перемога не допомогла.

Група B

# Команда 1 2 3 4 В Н П М О 1 Бразилія 1:1 2:0 3:0 2 1 0 6-1 7 2 Швеція 1:1 3:1 2:2 1 2 0 6-4 5 3 Росія 0:2 1:3 6:1 1 0 2 7-6 3 4 Камерун 0:3 2:2 1:6 0 1 2 3-11 1

Перевага збірних Бразилії і Швеції сумнівів не викликала ‐ вони заслужено зайняли перші два місця. Збірна Камеруну була схожа на себе чотирирічної давності тільки в матчі зі шведами, змусивши тих відіграватися, а потім зазнала двох розгромних поразок.

Що стосується збірної Росії, то її підкосив конфлікт в команді. Знаменитий «лист чотирнадцяти», коли гравці виступили проти тренера збірної Павла Садиріна, було написано напередодні чемпіонату. І нехай половина підписантів-футболістів пізніше відмовилися від підписів, осад все ж залишився.

А такі гравці, як Ігор Шалімов, Ігор Добровольський, Ігор Коливанов, Сергій Кір'яков, Василь Кульков, Андрій Канчельскіс на чемпіонат не поїхали і склад збірної Росії виявився сильно ослабленим.

А так, єдине, чим запам'яталася та збірна, так це розгромом команди Камеруну в останньому турі з рахунком 6:1. У матчі Росія ‐ Камерун було встановлено відразу два рекорди чемпіонатів світу, які не були побиті досі ‐ Олег Саленко забив п'ять голів в одному матчі, а Роже Мілла став самий віковим автором голу на мундіалях ‐ на той момент йому йшов 43-й рік.

Група C

# Команда 1 2 3 4 В Н П М О 1 Німеччина 1:1 3:2 1:0 2 1 1 5-3 7 2 Іспанія 1:1 2:2 3:1 1 2 0 6-4 5 3 Південна Корея 2:3 2:2 0:0 0 2 1 4-5 2 4 Болівія 0:1 1:3 0:0 0 1 2 1-4 1

У матчі відкритті чемпіонату збірна Німеччини за рахунок гола Юргена Клінсманна переграла команду Болівії, а от у другому матчі групи грянула сенсація. Збірна Іспанії, навіть граючи вдесятьох (на 25-й хвилині був видалений Надаль), вела в рахунку в матчі з командою Південної Кореї, але в останні п'ять хвилин зустрічі примудрилася пропустити двічі.

Матіас Заммер та Хосеп Гвардіола

Південнокорейці виглядали дуже гідно ‐ після нічиєї з Болівією, вони мало не відіграли три голи у німців. Болівійці ж розчарували ‐ в останньому турі вони не змогли нав'язати боротьбу збірної Іспанії і безапеляційно поступилися 1:3.

Що стосується збірної Іспанії, то вона приємно здивувала. Нехай в цій команді не було зірок першої величини, зате був дійсно злагоджений колектив, що при дуже високому середньому класі футболістів робило цю команду надзвичайно небезпечною.

Група D

# Команда 1 2 3 4 В Н П М О 1 Нігерія 3:0 1:2 2:0 2 0 1 6-2 6 2 Болгарія 0:3 2:0 3:0 2 0 1 6-3 3 3 Аргентина 2:1 0:2 4:0 2 0 1 6-3 6 4 Греція 0:2 0:4 0:4 0 1 2 2-8 0

Збірні Аргентини та Нігерії стартували потужно, з великих перемог, відповідно, над Грецією та Болгарією. У Аргентини напад виглядав просто фантастично: Каніджа, Батістута, Бальбо, Марадона.

У першому матчі хет-трик на рахунку Батістути, у другому ‐ проти Нігерії дублем відзначився Каніджа. Однак потім була допінг-проба, яка виявила сліди ефедрину у Дієго Марадони і його подальша дискваліфікація. Аргентинці, що залишилися без свого лідера поступилися збірній Болгарії і опустилися на третю сходинку в таблиці.

Група E

# Команда 1 2 3 4 В Н П М О 1 Мексика 2:1 1:1 0:1 1 1 1 3-3 4 2 Ірландія 1:2 1:0 0:0 1 1 1 2-1 4 3 Італія 1:2 0:0 1:0 1 1 1 2-2 4 4 Норвегія 0:1 1:1 0:1 0 1 2 1-3 4

Тут склалася унікальна ситуація ‐ всі чотири команди набрали по 4 очки при нульовій різниці забитих і пропущених м'ячів. Згідно з регламентом перевага отримувала команда, що забила більше голів. Так збірна Мексики виявилася першою, Норвегія ‐ останньою, а долю збірних Ірландії та Італії вирішив жереб, який був прихильний до ірландців. Цікаво, що і на чемпіонаті світу 1990 року збірна Ірландії так само виявилася на другій сходинці завдяки жеребу.

Щодо матчів, то відзначемо першу перемогу ірландців у фінальній стадії мундіалю, а також зустріч другого туру Італія ‐ Норвегія. Італійці, програвши в першому турі, вже на 20-й хвилині залишилися вдесятьох ‐ з поля був вилучений голкіпер Джанлука Пальюка.

Аріго Саккі прийняв, здавалося б, парадоксальне рішення, замінивши Роберто Баджо. Але завдяки голу Діно Баджо на 69-й хвилині Італія здобула необхідну для себе перемогу.

Група F

# Команда 1 2 3 4 В Н П М О 1 Нідерланди 2:1 0:1 2:1 2 0 1 4-3 6 2 Саудівська Аравія 1:2 1:0 2:1 2 0 1 4-3 6 3 Бельгія 1:0 0:1 1:0 2 0 1 2-1 6 4 Марокко 1:2 1:2 0:1 0 0 3 2-5 1

Збірна Нідерландів, котра переживала зміну поколінь (в США не поїхали Рууд Гулліт і Марко ван Бастен), зіткнулася зі значними труднощами, але все ж змогла здобути дві непрості перемоги над Марокко і Саудівською Аравією.

А до матчу останнього туру Бельгія ‐ Саудівська Аравія була прикута увага російських уболівальників. Справа в тому, що в разі перемоги бельгійців збірна Росії в зведеній таблиці команд, що зайняли треті місця, випередила б Саудівську Аравію і вийшла б в плей-офф.

Але футболістів збірної Бельгії проблеми збірної Росії особливо не хвилювали, матч вони провели абияк, а гол, забитий Саїдом аль-Овайраном вже на 5-й хвилині зустрічі став лакмусовим папірцем такого ставлення до справи. Аравієць пробіг півполя, не зустрічаючи ніякого опору, і спокійно реалізував люб'язно наданий шанс.

Що стосується збірної Марокко, то команда виглядала цілком гідно, і цілком могла претендувати на вихід в наступний етап, але десь не вистачило виконавської майстерності, десь ‐ елементарного везіння.

Зведена таблиця команд, що зайняли треті місця

# Команда В Н П М О 1 Аргентина 2 0 1 6-3 6 2 Бельгія 2 0 1 2-1 6 3 США 1 1 1 3-3 4 4 Італія 1 1 1 2-2 4 4 Росія 1 0 2 7-6 3 4 Південна корея 0 2 1 4-5 2

1/8 фіналу

Німеччина ‐ Бельгія 3:2 (3:1)

Юрген Клінсман

Втім, таке ставлення до справи дорого обійшлося бельгійцям ‐ вже в першому раунді плей-офф вони потрапили на діючих чемпіонів світу.

Мінімальний рахунок не повинен вводити в оману ‐ до 39-й хвилині німці завдяки дублю Руді Феллера і голу Юргена Клінсманна вели 3: 1 і впевнено контролювали хід зустрічі, а свій другий гол збірна Бельгії забила вже в доданий арбітром час.

Іспанія ‐ Швейцарія 3:0 (1:0)

І тут рахунок може ввести в оману того, хто не бачив самої зустрічі. Грали дві організовані команди, кожен гравець в яких знав свій маневр. Все вирішило більш індивідуальне високу майстерність іспанських футболістів.

Але до 73-й хвилини перевага Іспанії було мінімальним і тільки в кінці матчу вони двічі піймали збірну Швейцарії на контратаках.

Румунія ‐ Аргентина 3:2 (2:1)

Георгі Хаджі (ліворуч)

Аргентинці так і не змогли оговтатися від втрати лідера, до того ж в матчі не взяв участі ще один герой ЧС-1990 Клаудіо Каніджа.

Вже 18-й хвилині Іліє Думітреску забив два голи, між якими, правда, Габріель Батістута реалізував пенальті. Але в середині другого тайму Хаджі знову довів різницю в рахунку до двох м'ячів. У відповідь Аргентина змогла забити лише одного разу ‐ це зробив Бальбо.

Так одна з найцікавіших команд достроково покинула чемпіонат.

Швеція ‐ Саудівська Аравія 3:1 (1:0)

Саудівська Аравія використала свій ліміт на сенсації і поступилася збірній Швеції.

Правда, за п'ять хвилин до кінця матчу, за рахунку 0: 2, аравійців відіграли було один м'яч, аби відродити інтригу, але Кеннет Андерссон в наступній атаці її поховав, забивши свій другий гол в матчі.

Нідерланди ‐ Ірландія 2:0 (2:0)

Чи не вразили на груповому етапі голландці, до матчів плей-офф помітно додали. У збірної Ірландії практично не було ніяких шансів. Правда не обійшлося і без помилки голкіпера ‐ Патрік Боннер на 41-й хвилині пропустив гол після того не найскладнішого удару Віма Йонка і рахунок став 2:0.

Забити два м'ячі за тайм для тієї бойової і самовідданої, але вкрай обмеженою у всьому, що стосувалося творення, збірної Ірландії, виглядало завданням не реальною. Матч так і завершився.

Бразилія ‐ США 1:0 (0:0)

Рідкісний випадок, коли після матчу на виліт залишилися задоволені обидві сторони. Бразилія пройшла далі, а США виконали свою задачу виходу з групи і дали справжній бій одному з лідерів чемпіонату і, як пізніше з'ясувалося, майбутньому чемпіону.

Перемога далася бразильцем нелегко ‐ на 43-й хвилині пряму червону картку отримав півзахисник Леонардо, який зламав щелепу американцеві Рамосу. Але все ж індивідуальний клас гравців збірної Бразилії позначився ‐ на 72-й хвилині Бебето забив єдиний гол у матчі, а за п'ять хвилин до кінця зустрічі арбітр вирівняв склади, показавши другу жовту картку Фернандо Клавихо.

Збірна США

Віддамо належне збірної США ‐ в країні на той момент не було професійного футболу, не розігрувався національний чемпіонат. 6 гравців у заявці команди представляли європейські клуби, 1 ‐ мексиканський «Крус Асуль», троє були взагалі без клубів, інші представляли університетські команди. При таких обставинах американці показали більш ніж гідну гру і відмінний результат.

Італія ‐ Нігерія 2:1 (0:1, 1:0, дод. час 1:0)

Італійська збірна стояла на межі вильоту. Мало того, що нігерійці повели в рахунку в середині першого тайму, ще й Джанфранко Дзола, якого Аріго Саккі випустив для порятунку матчу, дістав пряму червону картку на 75-й хвилині.

Але у італійців був Роберто Баджо. Саме він на 89-й хвилині перевів зустріч в овертайм, а там забив переможний гол, реалізувавши пенальті.

Мексика ‐ Болгарія 1:1 (1:1, 0:0 дод. час 0:0), по пенальті 1:3

Великий та жахливий Хрісто Стоїчков забиває пенальті у ворота мексиканців

Матч двох рівних збірних почався жваво ‐ вже до 18-й хвилині команди обмінялися голами. Однак потім обережність взяла верх і збірні набагато більше намагалися не пропустити, ніж забити.

Напруга матчу позначилося в другому таймі, коли сирійський арбітр Аль-Шаріф Джамаль видалив з поля по гравцеві кожної з команд. З нервами не впоралися мексиканці ‐ в післяматчевій серії вони не забили три пенальті поспіль. Два з них відбив Броніслав Михайлов. Болгари ж з чотирьох спроб реалізували три і пройшли до чвертьфіналу.

Чвертьфінали

Болгарія ‐ Німеччина 2:1 (0:0)

Там болгар чекали діючі чемпіони світу, які були безперечними фаворитами зустрічі. На початку другого тайму Лотар Маттеус з пенальті відкрив рахунок. Німці намагалися дотиснути суперника і забили ще раз, правда, з офсайду.

Йордан Лєчков ставить на коліна фаворита ЧС збірну Німеччини

І ось знову я повертаюся до питання про роль особистості в футболі. На 75-й хвилині болгари заробляють штрафний, і Христо Стоїчков прекрасним ударом обводить стінку ‐ 1:1. Начебто все просто, але ось це вміння робити такі речі в важливих матчах і відрізняє видатних майстрів від просто хороших футболістів.

А через три хвилини Йордан Лечков забив абсолютно фантастичний гол, встромивши м'яч у сітку головою з району 11-метрової позначки. Так болгари зробили те, про що до чемпіонату не могли і мріяти ‐ потрапили до четвірки найсильніших команд планети.

Італія ‐ Іспанія 2:1 (1:0)

Роберто Баджо знову забив в кінцівці матчу, але на це раз його гол став переможним. Гра була рівною, на точний удар Діно Баджо іспанці відповіли голом Хосе Камінеро, а ось після другого пропущеного м'яча відігратися вже не змогли.

Бразилія ‐ Нідерланди 3:2 (3:2)

Бразилія - Нідерланди

Мені важко сказати, який матч був кращим на тому чемпіонаті, але якщо брати окремо по тайму, то питань не виникає ‐ звичайно ж, другий тайм звітної зустрічі.

У його початку Ромаріо і Бебето протягом 10 хвилин роблять рахунок 2: 0, але вже через хвилину Денніс Бергкамп відіграє один гол, на 76-й хвилині Арон Вінтер зрівнює рахунок. Через п'ять хвилин бразильці отримують право на штрафний. До воріт досить далеко ‐ метрів 27-28, але це не бентежить захисника «Флуменесе» Бранко. Прямим і нехитрим ударом він б'є в нижній кут воріт мимо не зовсім правильно встановленої Едом де Гуем стінки.

Швеція ‐ Румунія 2:2 (0:0, 1:1, дод. час 1:1), по пенальті 5:4

Ставки в цьому матч були надзвичайно високі ‐ півфінал чемпіонату світу для будь-якої з цих збірних був заповітною метою. Шведи востаннє забиралися так високо тільки на домашній першості 1958 року народження, румуни ж взагалі в перший раз опинилися навіть у вісімці найсильніших команд планети.

У таких матчах найчастіше все вирішує один гол, і коли Томас Брулін відкрив рахунок на 78-й хвилині, здавалося, що так буде і цього разу. Але румуни відігралися зусиллями форварда «Мілана» Флоріна Редучою, а в додатковий час він же вивів шведів вперед. Шведи врятувалися за п'ять хвилин до кінця овертайму, причому на той час вони були в меншості.

Томас Равеллі

Серія пенальті почалася з промаху Хокана Мільда, однак шведський голкіпер Томас Равеллі відбив удари Дана Петреску і Міодрага Белодедичі, вивівши свою збірну до півфіналу.

Півфінали

Бразилія ‐ Швеція 1:0 (0:0)

Здорово Равелли зіграв і в півфінальному матчі проти Бразилії ‐ на протязі більше 80-ти хвилин він раз по раз відводив загрози від своїх воріт, але на 81-й виявився безсилим ‐ Ромаріо відправив м'яч в сітку.

Чесно кажучи, Швеція вже досягла своєї стелі, і бачити це збірну в фіналі якось не хотілося.

Італія ‐ Болгарія 2:1 (2:1)

З цієї ж причини в другому матчі переживав за італійців. Погодьтеся, що вивіска фінального матчу Бразилія ‐ Італія виглядає куди як солідніше вивіски Бразилія ‐ Болгарія.

Роберто Баджо в обіймах партнерів по команді

Роберто Баджо продовжив свій бенефіс ‐ цього разу він забив два голи вже до середини першого тайму. Однак Христо Стоїчков з пенальті забив гол «у роздягальню» і другий тайм пройшов у напруженій боротьбі. Француз Жюель Кінью мав привід призначити другий пенальті в ворота італійської збірної, але, мабуть, не наважувався цього зробити.

Втім, результат матчу справедливий ‐ Італія була краще.

Матч за 3-е місце

Швеція ‐ Болгарія 4:0 (4:0)

Болгари якось байдуже поставилися до матчу за третє місце. Я розумію, що команді, яка відмовилася від в півфіналі чемпіонату світу важко налаштуватися на втішний фінал, але пропускати чотири голи менше ніж за 40 хвилин першого тайму все ж перебір.

Хенрік Ларссон відзначається у бронзовому матчі

До того ж лідер болгарської збірної Христо Стоїчков міг стати кращим бомбардиром чемпіонату, а не ділити цей титул з Олегом Саленко. Але ні він сам, ні його партнери нічого для цього не зробили.

А у шведів свій перший гол на чемпіонатах світу забив Хенрік Ларссон ‐ висхідна зірка європейського футболу.

Фінал

Бразилія ‐ Італія 0:0, по пенальті 3:2

Мабуть, цей фінал став самим нудним в історії чемпіонатів світу. У перший і поки що востаннє у вирішальному поєдинку не було забито жодного гола.

Серія пенальті вийшла дуже нервовою ‐ суперники не забили обидва перших удари, а вирішальний промах допустив ні хто інший, як Роберто Баджо, який направив м'яч вище поперечини. Втім, мало хто з італійців кине в нього камінь ‐ адже без Баджо не було ніякого б фіналу, та й у бразильців залишався один удар в запасі.

Сльози Божественого хвостика

Збірна Бразилії все ж були кращою командою на тому чемпіонаті. Карлосу Альберто Паррейра вдалося налагодити організовану гру в обороні і в середині поля. А в атаці він поклався на імпровізацію Рая, Бебето і Ромаріо. Нехай ця команда не була такою яскравою, як скажімо збірні зразка 1982 або 1986 років, але вона виявилася більш ефективною.

Що стосується італійців, то крім видатних вольових якостей і феноменальною гри свого лідера вони нічого не продемонстрували. А цього все ж замало для титулу найкращої команди світу.

А збірна Бразилії присвятила свою перемогу великому співвітчизнику, автогонщикові "Формули 1" Айртону Сенні, який розбився незадовго до старту мундіалю.













Франція стала першою європейською країною, яка прийняла у себе два чемпіонати світу, а сам чемпіонат став першим, в якому брало участь 32 збірних.

Чемпіонат світу з футболу 1998 року

Господарі турніру: Франція.

Терміни проведення: 10 червня ‐ 12 липня.

Кількість учасників: 32.

Чемпіон: Франція.

Кращий бомбардир: Давор Шукер (Хорватія) ‐ 6 м'ячів.

Кращий гравець ‐ Роналдо (Бразилія).

Відбірковий турнір

Знаменитий матч плей-офф у багнюці Росія - Італія

У Європі все пройшло досить буденно. До несподіванок можна віднести виступ збірної України (для української збірної це був перший етап відбору на чемпіонат світу), випередила у своїй відбірковій групі Португалію, так другої поспіль непопадання на мундіаль чеської збірної.

У стикових матчах було досить жарко ‐ Хорватія переграла Україну, Італія ‐ Росію, а Бельгія ‐ команду Ірландії. Лише збірна Югославії не зазнала проблем з угорцями, обігравши їх 12: 1 за сумою двох матчів.

Що стосується збірної Росії, то звинувачувати, крім себе, гравцям нікого. У групі з Болгарією, Ізраїлем, Кіпром та Люксембургом потрібно було займати перше місце, а не доводити справу до стиків з італійцями.

Незважаючи на рекордну кількість європейських збірних ‐ 15, їх кількість у процентному відношенні склало менше половини учасників світової першості, що теж трапилося вперше.

У Південній Америці вперше провели відбір в звичному зараз форматі ‐ двохколовий турнір без поділу на групи. Чотири перші місця отримали путівки ‐ Аргентина, Парагвай, Колумбія і Чилі (Бразилія кваліфікувалася автоматично як діючий чемпіон).

Розклад об'єктивно відбивав розклад сил. Правда збірна Чилі випередила фінішувала п'ятою збірну Перу тільки за різницею забитих і пропущених м'ячів, але яка це була різниця! + 14 у Чилі і ‐ 1 у Перу.

В Африці стартували 36 збірних, чотири з яких (з найкращим коефіцієнтом ФІФА) зразу отримали путівки до фінального турніру, решта 32 були розбиті на пари.

Разом в фінальному раунді виявилося 20 збірних, які утворили 5 груп, переможці яких: Камерун, Нігерія, Марокко, ПАР, Туніс отримали прямі путівки до Франції.

В азіатській зоні безпосередньо вийшли переможці двох фінальних груп Саудівська Аравія та Південна Корея, а що зайняли другі місця Японія і Іран оскаржили третю путівку в одному матчі, який виграли японці 3:2.

Втім, Іран теж поїхав до Франції, перегравши в стикових матчах кращу команду Океанії ‐ збірну Австралії 1:1 і 2:2 (Іран пройшов по числу м'ячів, забитих на чужому полі).

Путівки розподілилися наступним чином:

Європа – 15 країн.

Південна Америка – 5.

Північна і Центральна Америка – 3.

Азія – 4.

Африка – 5.

Фінальна частина

На церемонії відкриття чемпіонату Ріккі Мартін виконав пісню «The Cup of Life», яка і стала офіційним гімном турніру.

А в матчі відкриття діючий чемпіон світу збірна Бразилії з рахунком 2:1 перемогла команду Шотландії.

Груповий етап

Група A: Бразилія, Норвегія, Шотландія, Марокко.

Група B: Італія, Австрія, Чилі, Камерун.

Група C: Франція, Данія, ПАР, Саудівська Аравія.

Група D: Іспанія, Болгарія, Нігерія, Парагвай.

Група E: Голландія, Бельгія, Мексика, Південна Корея.

Група F: Німеччина, Югославія, Іран, США.

Група G: Англія, Румунія, Колумбія, Туніс.

Група H: Аргентина, Хорватія, Японія, Ямайка.

Група A

# Команда 1 2 3 4 В Н П М О 1 Бразилія 1:2 3:0 2:1 2 0 1 6-3 6 2 Норвегія 2:1 2:2 1:1 1 2 0 5-4 5 3 Марокко 0:3 2:2 3:0 1 1 1 5-5 4 4 Шотландія 1:2 1:1 0:3 0 1 2 2-6 1

Чинні чемпіони світу бразильці без особливих складнощів, як втім, і без особливого блиску, після двох турів забезпечили себе перше місце в групі. А в заключному матчі Бразилія виглядала, скажімо прямо, непривабливо ‐ ведучи в рахунку в матчі з Норвегією, тетракампеони пропустили два голи в останні сім хвилин матчу.

Ця перемога дозволила норвежцям обійти дуже симпатичну марокканську збірну, яка демонструвала розумний і технічний футбол. Як багато на таких турнірах часом значить календар ‐ грай Норвегія матч з Бразилією в першому чи в другому турах, ні про яку перемогу скандинавів мови просто не було б.

Група B

# Команда 1 2 3 4 В Н П М О 1 Італія 2:2 2:1 3:0 2 1 0 7-3 7 2 Чилі 2:2 1:1 1:1 0 3 0 4-4 3 3 Австрія 1:2 1:1 1:1 0 2 1 3-4 2 4 Камерун 0:3 1:1 1:1 0 2 1 2-5 2

Тут вже в першому турі зустрічалися лідери групи ‐ віце-чемпіони світу італійці і збірна Чилі з двома класними форвардами в складі: Марсело Саласом і Іваном Саморано. Італійці втекли від поразки за п'ять хвилин до кінця матчу завдяки реалізованому Роберто Баджо пенальті.

Солодка чилійська парочка - Марсело Салас та Іван Заморано

А ось далі Італія здобула дві перемоги, а чилійці не змогли обіграти ні Австрію, ні Камерун, але оскільки ті програли Італії, збірна Чилі з трьома очками посіла друге місце в групі.

Збірна Австрії продемонструвала просто дивовижні вольові якості ‐ всі свої три голи австрійці забили в доданий до другого тайму час.

Група C

# Команда 1 2 3 4 В Н П М О 1 Франція 2:1 3:0 4:0 3 0 0 9-1 9 2 Данія 1:2 1:1 1:0 1 1 1 3-3 4 3 ПАР 0:3 1:1 2:2 0 2 1 3-6 2 4 Саудівська Аравія 0:4 0:1 2:2 0 1 2 2-7 1

Тут начебто все рівно і зрозуміло ‐ фаворити впевнено посідають перше місце, більш майстерний і досвідчена команда Данії виявляється на другому. Навіть перемога ПАР в заключному матчі над Саудівською Аравією не допомогла б африканцям через гіршу різницю забитих і пропущених м'ячів. Але на французах варто зупинитися докладніше.

За мить Тьєрі Анрі заб'є гол у ворота саудитів

Чесно кажучи, важко вірилось, що це команда виправдає очікування своїх уболівальників і виграє чемпіонат. В обороні і в опорній зоні у французів було дійсно все в порядку, і навіть більше. А ось в атаці ...

Анрі та Трезеге на той момент було по 20 років і всерйоз на них розраховувати не доводилося, хоча вони і відзначилися голами на попередньому етапі. Стефан Гіварш і Крістоф Дюггарі форварди більш досвідчені, але явно не світового класу. В атаці залишалося розраховувати на творчі здібності Юрі Джоркоеффа та Зінедіна Зідана, але останній, схоже перегорів перед стартом турніру, де всі чекали від нього надзвичайної гри.

Мало того, що Зідан грав не ефективно, але ще й у матчі другого туру проти Саудівської Аравії він отримав червону картку і заробив двоматчеву дискваліфікацію.

Група D

# Команда 1 2 3 4 В Н П М О 1 Нігерія 1:3 3:2 1:0 2 0 1 5-5 6 2 Парагвай 3:1 0:0 0:0 1 2 0 3-1 5 3 Іспанія 2:3 0:0 6:1 1 1 1 8-4 4 4 Болгарія 0:1 0:0 1:6 0 1 2 1-7 1

Іспанці двічі вели в рахунку, але жахлива помилка Субісаррети на 73-й хвилині дозволила нігерійцям повести у рахуноку. У підсумку Іспанія поступилася, і це мало катастрофічні наслідки.

У наступному матчі іспанці не змогли здолати оборону збірної Парагваю на чолі з Хосе Луїсом Чілавертом, а велика перемога над Болгарією їх не врятувала, оскільки нігерійці, як і збірна Бразилії, байдуже підійшли до третього, нічого не значущому для них матчу, зіграли явно нижче своїх можливостей, і, як наслідок, поступилися.

Група E

# Команда 1 2 3 4 В Н П М О 1 Нідерланди 2:2 0:0 5:0 1 2 0 7-2 5 2 Мексика 2:2 2:2 3:1 1 2 0 7-5 5 3 Бельгія 0:0 2:2 1:1 0 3 0 3-3 3 4 Південна Корея 0:5 1:3 1:1 0 1 2 2-9 1

Дуже цікаво розвивалися події в цій групі. В останньому турі Бельгії потрібна була перемога над Південною Кореєю з різницею як мінімум в три м'ячі, що гарантувати їм друге місце, і будь-яка перемога, за умови, якщо матч Голландія ‐ Мексика не завершиться внічию.

Деніс Бергкамп

До 70-й хвилини бельгійці були в 1/8 фіналу ‐ вони вигравали у корейців 1:0, а голландці вели в матчі з Мексикою 2:0. Але збірні Південної Кореї і Мексики змогли зрівняти рахунок, причому мексиканці зробили це на п'ятій доданій хвилині. До цього моменту один гол збірної Бельгії виводив її в плей-офф.

Відзначу й вольові якості мексиканців ‐ перемога в матчі, де суперник відкрив рахунок і дві нічиї у матчах, де рахунок був 0:2 не на їхню користь.

Група F

# Команда 1 2 3 4 В Н П М О 1 Німеччина 2:2 2:0 2:0 2 1 0 6-2 7 2 Югославія 2:2 1:0 1:0 2 1 0 4-2 7 3 Іран 0:2 0:1 2:1 1 0 2 2-4 3 4 США 0:2 0:1 1:2 0 0 3 1-5 0

Турнірній боротьби в цій групі не очікувалося, її і не вийшло ‐ просто Німеччина і Югославія об'єктивно вище класом команд США і Ірану.

Але матч останній двох команд носив яскраво виражений політичний підтекст ‐ ще свіжі були в пам'яті події десятирічної давнини, коли американський військовий корабель, перебуваючи в іранських територіальних водах, збив іранський пасажирський лайнер.

Дружнє фото футболістів США та Ірану

До честі футболістів, вони просто зіграли в футбол і зіграли здорово. Незважаючи на високий темп гри, матч проходив дуже коректно і арбітр зі Швейцарії Урс Майер показав гравцям всього три жовті картки.

А перед матчем Німеччина ‐ Югославія в бійці з німецькими фанатами був жорстоко побитий французький поліцейський Даніель Нівель, чиє життя всеж відстояли лікарі.

Група G

# Команда 1 2 3 4 В Н П М О 1 Румунія 2:1 1:0 1:1 2 1 0 4-2 7 2 Англія 1:2 2:0 2:0 2 0 1 5-2 6 3 Колумбія 0:1 0:2 1:0 1 0 2 1-3 3 4 Туніс 1:1 0:2 0:1 0 1 2 1-4 1

Румуни достроково забезпечили собі вихід з групи, обігравши Колумбію і Англію, причому англійцям переможний гол Дан Петреску забив в доданий час.

Таким чином, доля другої путівки вирішувалася в останньому турі в матчі Англії та Колумбії. Завдяки голам Даррена Андертона і Девіда Бекхема, забитих в середині першого тайму, перемогли англійці.

Група H

# Команда 1 2 3 4 В Н П М О 1 Аргентина 1:0 5:0 1:0 3 0 0 7-0 9 2 Хорватія 0:1 3:1 1:0 2 0 1 4-2 6 3 Ямайка 0:5 1:3 2:1 1 0 2 3-9 3 4 Японія 0:1 0:1 1:2 0 0 3 1-4 0

Ну і нарешті, група Н, де не відбулося турнірної боротьби через явну різницю в класі присутніх там збірних.

Аріель Ортега забиває гол у ворота Ямайки

Примітно, що японці набагато краще виглядали в матчах з фаворитами, але поступилися збірній Ямайки в очному протистоянні. Правда, цей матч відбувся в третьому турі і вже не мав турнірного значення.

А матч Аргентина ‐ Ямайка надихнув групу "Чайф" на створення свого музичного шедевра.

1/8 фіналу

Італія ‐ Норвегія 1:0 (1:0)

Вже в дебюті матчу Крістіан Вієрі забив свій п'ятий гол на турнірі, а Італія спокійно відстояла свою перевагу.

А команда Норвегії, півскладу якої грало в англійській Прем'єр-лізі, досягла найвищого поки успіху в своїй історії.

Бразилія ‐ Чилі 4:1 (3:0)

"Зубастик" Роналду у грі з чилійцями

Доля матчу була вирішена ще в першому таймі, коли центральний півзахисник збірної Бразилії Сезар Сампайо зробив дубль, а Роналдо реалізував пенальті.

У другому таймі у чилійців забив Салас, у бразильців знову Роналдо. Саме з ним на цьому чемпіонаті зв'язувалися основні надії збірної Бразилії в атаці. Він забив на попередньому етапі всього один м'яч, 21-річний форвард у потрібний момент набрав пристойну форму.

Франція ‐ Парагвай 1:0 (0:0, 0:0, дод. час 1:0)

Найбільш, мабуть, драматичний матч 1/8 фіналу. Французи, що залишилися без свого лідера з багажем необхідності перемоги на плечах зустрічалися з вкрай непоступливим Парагваєм зі справжньою брилою в воротах.

"Гуарані" грамотно оборонялися, а все, що летіло в рамку воріт, брав Хосе Луїс Чілаверт, вселяючи впевненість в партнерів. Чим ближче була серія пенальті, тим більше нервували французи ‐ адже Чилаверт вважався майстром пенальті, причому як по їх відбиванню, так і по реалізації. Та й тиск трибун міг зіграти з французами злий жарт.

Лоран Блан лише в додатковий час приносить перемогу французам у грі з Парагваєм

Все ж на 114-й хвилині Лоран Блан зумів забити гол, який став золотим в буквальному сенсі цього слова ‐ адже чемпіонат світу 1998 року став першим, де стало застосовуватися це правило.

Данія ‐ Нігерія 4:1 (2:0)

Перед цим матчем беззаперечними фаворитами вважалися африканці. Дуже вразили вони на попередньому етапі, та й склад у них був що треба ‐ Селестіно Бабаяро, Тарібо Уест, Джей-Джей Окоча, Сандей Олісе, Нванкво Кану, Фініді Джордж, Даніель Амокачі ‐ уболівальникам зі стажем ці імена скажуть багато про що.

Передбачалося, що данці з Петером Шмейхелем і братами Лаудрупами дадуть бій. На ділі ніякого бою не вийшло. Шведський тренер збірної Данії Бу Юханссон обрав тактику гри на контратаках, і його підопічні блискуче реалізували задумане. До 12-хвилині данці вели 2:0, у другому таймі подвоїли перевагу, і тільки в кінці матчу дозволили нігерійцям розмочити рахунок.

Взагалі африканські збірні розчарували ‐ в 1/8 фіналу чекали, як мінімум, дві з них. На ділі ж вийшла тільки одна Нігерія, і ми побачили, що все завершилося.

Данія розтрощила Нігерію на чолі в легендарним Джей-Джей Окочею (праворуч)

Німеччина ‐ Мексика 2:1 (1:0)

Парадоксальна збірна Мексики ‐ про її вольові якості вже говорилося. У цьому ж матчі, вперше на турнірі мексиканці відкрили рахунок і зазнали єдиної поразки. Правда, німці дотиснули суперника в кінцівці матчу ‐ Юрген Клінсманн забив на 75-й хвилині, Олівер Бірхофф на 86-й.

Нідерланди ‐ Югославія 2:1 (1:0)

Драматично складався і поєдинок Нідерландів з Югославією. У кінцівці першого тайму Денніс Бергкамп відкриває рахунок. Команди виходять з роздягалень і майже відразу Слободан Комленовіч його зрівнює. Ще через чотири хвилини югослави отримують право на пенальті, але Предряг Міятович заряджає в поперечину.

Едгар Давідс з м'ячем

Розв'язка наступає на другій доданій хвилині, коли цілі досягає удар Едгара Давідса з-за меж штрафного майданчика.

Хорватія ‐ Румунія 1:0 (1:0)

Зустрічалися дві по суті рівні та добре навчені команди. Зірок в складі Хорватії було побільше, але за румунами був досвід ‐ багато гравців брали участь в успішній для Румунії світовій першості 1994 року.

Все в цьому матчі вирішив пенальті, реалізований Давором Шукером в кінці першого тайму.

Аргентина ‐ Англія 2:2 (2:2, 0:0 дод. час 0:0), по пенальті 4:3

Ну і на солодке той самий матч. Хто ж його не пам'ятає?! Обмін голами з пенальті в дебюті зустрічі, супергол Майкла Оуена, гол Аргентини в кінці першого тайму і провокація Дієго Сімеоне, що призвела до вилучення Девіда Бекхема на початку тайму другого.

Майкл Оуен втікає від аргентинських захисників

У серії пенальті Девід Сімен парирує удар,бившого другим у аргентинців, Ернана Креспо. Здавалося, ось він, шанс, але Карлос Роа відбиває удар Пола Інса. А потім похитнулися нерви у бившого останнім Девіда Бетті ‐ він теж не зміг переграти аргентинського голкіпера.

Чвертьфінали

Франція ‐ Італія 0:0, по пенальті 4:3

Повернення Зінедіна Зідана не допомогло реанімувати атаку збірної Франції ‐ небезпечні моменти французи створювали в край важко. Не досягли успіху в цьому й італійці, і матч закінчився закономірною нульовою нічиєю.

Серію пенальті відкривали лідери ‐ Зідан і Роберто Баджо, вони були точні. Наступний удар від Альбертіні тягне Бартез, Пальюка відповідає тим же, відбивши постріл Лізаразю, а останнім ді Бьяджо заряджає м'яч в поперечину.

Бразилія ‐ Данія 3:2 (2:1)

Рівалдо в оточенні гравців збірної Данії. На задньому плані Міхаель Лаудруп

Команди влаштували справжній спектакль, і дякувати за нього ми повинні, перш за все, збірній Данії. Від данців чекали, що вони підуть в глуху оборону, а вони почали приголомшливо ‐ стрілка секундоміра ще не пробігла два кола, як півзахисник італійського «Удінезе» Мартін Йоргенсен відкрив рахунок.

Бебето і Рівалдо ще в першому таймі вивели Бразилію вперед, але на 50-й хвилині Брайан Лаудруп зробив рахунок 2:2. І все ж бразильці завдяки другому голу Рівалдо перемогли.

Голландія ‐ Аргентина 2:1 (1:1)

Голландія та Аргентина обмінялися швидкими голами Патріка Клюйверта і Клаудіо Лопеса, а потім пішли «гойдалки». Обидві команди мали шанси вийти вперед, градус гри збільшився, що вилилося в два вилучення.

Спочатку Артур Нуман отримав другу жовту картку за грубий фол в центрі поля, а потім Аріель Ортега був нагороджений червоною карткою за удар головою Едвіна ван дер Сара. У Марко Матерацці були славні попередники!

А на останній хвилині голландці забили один з кращих голів в історії чемпіонатів світу. Шикарний пас Франка де Бура зі своєї половини поля, і чудовий Денніс Бергкамп одним дотиком приборкує м'яч, другим прибирає захисника і третім відправляє м'яч в сітку. Дивитися можна нескінченно!

Хорватія ‐ Німеччина 3:0 (1:0)

Треба сказати, що збірна Німеччини, хоча і була чинним чемпіоном Європи, виглядала набагато гірше, ніж два роки тому на континентальній першості. Не приїхав на турнір кращий гравець Євро-1996 Маттіас Заммер, стали підстаркуватими інші лідери, в команді за два роки не з'явилася жодного класного футболіста.

Тому нічого дивного в їх поразці від зоряної збірної Хорватії немає. Інша справа, що рахунок повністю не відображає того, що відбувалося на полі. Спочатку німці залишилися вдесятьох в кінці першого тайму, а потім Роберту Ярні вдався просто чудо-удар з-за меж штрафного майданчика.

Навіть при таких обставинах збірна Німеччини не здавалася, а другий і третій голи хорвати забили в останні 10 хвилин матчу.

Півфінали

Бразилія ‐ Голландія 1:1 (0:0, 1:1, дод. час 0:0), по пенальті 4:2

Це, безсумнівно, був кращий матч чемпіонату. Багато хто говорить, що зустрічалися дві найкращі команди турніру. Нехай бразильці не так дисципліновано грали в обороні, як чотири роки тому, але в атаці були казковими. Роналдо, Рівалдо, Бебето, на флангах Кафу ‐ Роберто Карлос!

Що стосується збірної Голландії, це була найсильніша команда, починаючи з 1988 року і по теперішній час, і, мабуть, найзбалансованіша в історії. У голландців завжди вистачало яскравих особистостей в атаці, в цій же збірній, крім цього були присутні класні захисники Яап Стам і Франк де Бур, а так само «пітбуль» Едгар Давідс, випалювали центр поля.

У цьому матчі було все: високі швидкості, індивідуальні дії, комбінації. Від цього видовища важко було відірвати очі. Роналдо відкрив рахунок на 46-й хвилині, Патрік Клюйверт відповів за три хвилини до кінця основного часу.

У додатковий час команди не забили і вирушили бити пенальті ‐ бразильці реалізували всі свої спроби, а їхній воротар Таффарел відбив удари Філіпа Коку і Рональда де Бура.

Франція ‐ Хорватія 2:1 (0:0)

Коли у французів почнуть забивати ті, хто повинен це робити? До матчу це питання задавали багато вболівальників і фахівці, але відповіді так і не отримали.

Повіривши в себе після перемоги над німцями, хорвати відкрили рахунок і в матчі з господарями чемпіонату ‐ це зробив Давор Шукер. Французів на цей раз виручив крайній захисник Ліліан Тюрам, який забив два голи. Вражаюче, але більш ніж в ста матчах за збірну цей футболіст не забивав ні до, ні після цього матчу.

В кінці матчу, після видалення Блана французи залишилися в меншості, але втримали перевагу.

Матч за 3-е місце

Хорватія ‐ Голландія 2:1 (2:1)

Голландці грали без особливого настрою ‐ адже вони бачили себе в зовсім іншому фіналі. Хорвати ж не втратили можливості зійти на п'єдестал пошани світової першості, прекрасно розуміючи, що такої можливості більше може і не бути.

Команда дійсно була чудова: Штімац, Біліч, Сольдо, Асанович, Ярні, Бобан, Просинечки, Шукер і інші чудові майстри.

Фінал

Франція ‐ Бразилія 3:0 (2:0)

Фінал відбувся 12 липня, за два дні до національного французького свята ‐ Дня взяття Бастилії. Матч після закінчення отримав назву День взяття Бразилії.

Перед початком матчу погано відчув себе Роналдо, і до останнього моменту було незрозуміло, чи зможе він грати. Зрештою, на полі він з'явився, але це був не той Феномен, якого ми звикли бачити. На тлі лідера загубилася і вся збірна Бразилії.

Але все ж головна причина перемоги Франції не в цьому, а в тому, що Зінедін Зідан нарешті показав, то, чого чекали від нього з самого початку турніру. Він не тільки забив два голи, відразу перевівши себе в розряд великих гравців, але і вів гру, вів за собою команду.

Третій гол, забитий опорним півзахисником Еммануелем Петі після виходу один на один як би підкреслив безпорадність Бразилії в цьому фіналі.

Що стосується кращого гравця турніру. Ним було визнано бразилця Роналдо.

Невідомий призер 30-го та тріумф італійців у 1934 році. Історія чемпіонатів світу.

Другий поспіль тріумф італійців та перерва у 12 років. Історія чемпіонатів світу.

Битва при Берні та сходження Короля. Історія чемпіонатів світу.

Всесвітнє визнання Пеле та найскандальніший фінал в історії мундіалів. Історія чемпіонатів світу.

Тріумф Аргентини та 40-річний чемпіон Діно Дзофф.

"Рука Бога", крах надій команди Лобановського та величний Франц Беккенбауер. Історія чемпіонатів світу.

