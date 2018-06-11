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1360 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]11.06.2018 10:55
Півзахисник Шахтаря у складі збірної Бразилії прибув до Росії
|Фред і Тайсон
Футболісти і тренерський штаб збірної Бразилії прибули в Росії для участі в Чемпіонаті світу.
Хавбек Шахтаря Тайсон і вже екс-гірник Фред присутні у складі збірної Бразилії на ЧС-2018.
Команда прилетіла в Сочі в ніч на понеділок, 11 червня.
П'ятикратні чемпіони світу під час турніру будуть жити в готелі Swissotel Resort, а тренуватися на стадіоні бази Південь-Спорт.
Відкрите тренування підопічні Тіто проведуть у вівторок, 12 червня, повідомляє офіційний портал для вболівальників на ЧС-2018 у Twitter.
Пятикратные чемпионы мира ночью прибыли в Россию. Добро пожаловать, сборная Бразилии @CBF_Futebol !#welcome2018 pic.twitter.com/IC1MOXxzVA— Welcome2018·com (@welcome_2018) 11 июня 2018 г.
Як відомо, екс-гірник Фред відновиться до старту Мундіалю.
У той же час, збірна Єгипту тренується без Салаха.
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