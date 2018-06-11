Півзахисник Шахтаря у складі збірної Бразилії прибув до Росії

Фред і Тайсон

Футболісти і тренерський штаб збірної Бразилії прибули в Росії для участі в Чемпіонаті світу.

Хавбек Шахтаря Тайсон і вже екс-гірник Фред присутні у складі збірної Бразилії на ЧС-2018.

Команда прилетіла в Сочі в ніч на понеділок, 11 червня.

П'ятикратні чемпіони світу під час турніру будуть жити в готелі Swissotel Resort, а тренуватися на стадіоні бази Південь-Спорт.

Відкрите тренування підопічні Тіто проведуть у вівторок, 12 червня, повідомляє офіційний портал для вболівальників на ЧС-2018 у Twitter.

Як відомо, екс-гірник Фред відновиться до старту Мундіалю.

У той же час, збірна Єгипту тренується без Салаха.