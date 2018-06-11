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11.06.2018  13:41

Європарламент закликатиме бойкотувати ЧС в Росії

 

14 червня на черговому засіданні Європарламенту, може бути прийнята резолюція про бойкот Чемпіонату світу-2018, який відбудеться в Росії.

Про це напередодні повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк:

"Європейський парламент, швидше за все, виступить із закликом дипломатичного бойкоту Чемпіонату світу-2018 у резолюції по стану прав людини в Росії, яку повинні прийняти 14 червня", - написав Йозвяк в Twitter.

Раніше влада Австралії закликала бойкотувати світову першість.

До цього повідомлялося, що Франція не буде бокотувати ЧС-2018 з політичних причин.





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