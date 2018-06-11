Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
61 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]11.06.2018 13:41
Європарламент закликатиме бойкотувати ЧС в Росії
14 червня на черговому засіданні Європарламенту, може бути прийнята резолюція про бойкот Чемпіонату світу-2018, який відбудеться в Росії.
Про це напередодні повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк:
"Європейський парламент, швидше за все, виступить із закликом дипломатичного бойкоту Чемпіонату світу-2018 у резолюції по стану прав людини в Росії, яку повинні прийняти 14 червня", - написав Йозвяк в Twitter.
Раніше влада Австралії закликала бойкотувати світову першість.
До цього повідомлялося, що Франція не буде бокотувати ЧС-2018 з політичних причин.
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