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220 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]11.06.2018 16:53
Захисник Динамо в складі своєї збірної прибув до Росії
Збірна Хорватії прибула в Росію для участі в чемпіонаті світу.
Відзначимо, що в складі збірної Хорватії захисник Динамо Йосип Піварич, екс-киянин Домагой Віда, а також колишні гравці Дніпра Нікола Калінич та Іван Стрінич.
Привет, Россия! 🇷🇺#CRO#WorldCup #BeProud #Croatia #Family #Vatreni🔥 pic.twitter.com/ta77gd5yQX— HNS | CFF (@HNS_CFF) 11 червня 2018 р.
Команда під час турніру буде жити в Ленінградській області. У день прильоту хорвати проведуть відкрите тренування.
Раніше повідомлялося, що букмекери назвали фаворита Мундіалю.
Також була інформація, що збірна Єгипту тренується без Салаха.
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