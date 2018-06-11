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11.06.2018  16:53

Захисник Динамо в складі своєї збірної прибув до Росії

 

Збірна Хорватії прибула в Росію для участі в чемпіонаті світу.

Відзначимо, що в складі збірної Хорватії захисник Динамо Йосип Піварич, екс-киянин Домагой Віда, а також колишні гравці Дніпра Нікола Калінич та Іван Стрінич.

Команда під час турніру буде жити в Ленінградській області. У день прильоту хорвати проведуть відкрите тренування.

Раніше повідомлялося, що букмекери назвали фаворита Мундіалю.

Також була інформація, що збірна Єгипту тренується без Салаха.





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