Відоме британське видання вказало Крим як частину Росії

Британське видання The Times в друкованому номері від 9-го червня, в якому була стаття з локаціями ЧС-2018, вказало Крим як частину Росії.

Про це повідомило посольство України в Великобританії.

The Embassy draws the attention of @thetimes to the fact that it is unacceptable to mark on its maps Crimea, which was illegally annexed from Ukraine in 2014, as part of Russia. We demand to change the map #CrimeaIsUkraine pic.twitter.com/K5Z70EIXSL