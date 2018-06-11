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11.06.2018  22:08

Салах зможе зіграти проти збірної Росії

Мохамед Салах

Форвард збірної Єгипту Мохамед Салах продовжує відновлюватися від травми.

За словами лікаря, який спостерігає за станом футболіста, нападник стовідсотково зможе зіграти проти команди Росії у 2-му турі групового етапу ЧС-2018.

Участь форварда в найближчому матчі зі збірною Уругваю залишається під питанням.

Рішення буде прийматися пізніше, за добу до гри, яка відбудеться 15 червня.

Раніше повідомлялося, що збірна Єгипту тренується без Салаха.





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