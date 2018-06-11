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158 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]11.06.2018 22:08
Салах зможе зіграти проти збірної Росії
|Мохамед Салах
Форвард збірної Єгипту Мохамед Салах продовжує відновлюватися від травми.
За словами лікаря, який спостерігає за станом футболіста, нападник стовідсотково зможе зіграти проти команди Росії у 2-му турі групового етапу ЧС-2018.
Новости такие: в матче с Уругваем Салах может и не сыграть, решение будет приниматься позже, за сутки до игры. Но с Россией, по словам доктора, Салах сыграет точно, на 100 процентов. pic.twitter.com/JBBoy6CUB6— Mike Goncharov (Russia-2018) (@gribo4ki) 11 червня 2018 р.
Участь форварда в найближчому матчі зі збірною Уругваю залишається під питанням.
Рішення буде прийматися пізніше, за добу до гри, яка відбудеться 15 червня.
Раніше повідомлялося, що збірна Єгипту тренується без Салаха.
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