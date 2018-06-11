Салах зможе зіграти проти збірної Росії

Мохамед Салах

Форвард збірної Єгипту Мохамед Салах продовжує відновлюватися від травми.

За словами лікаря, який спостерігає за станом футболіста, нападник стовідсотково зможе зіграти проти команди Росії у 2-му турі групового етапу ЧС-2018.

Новости такие: в матче с Уругваем Салах может и не сыграть, решение будет приниматься позже, за сутки до игры. Но с Россией, по словам доктора, Салах сыграет точно, на 100 процентов. pic.twitter.com/JBBoy6CUB6 — Mike Goncharov (Russia-2018) (@gribo4ki) 11 червня 2018 р.

Участь форварда в найближчому матчі зі збірною Уругваю залишається під питанням.

Рішення буде прийматися пізніше, за добу до гри, яка відбудеться 15 червня.

Раніше повідомлялося, що збірна Єгипту тренується без Салаха.