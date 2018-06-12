На тренування збірної Бразилії в Сочі вибіг уболівальник. ВІДЕО

Тренування збірної Бразилії / twitter

Російський уболівальник вибіг на поле стадіону в Сочі під час тренування збірної Бразилії.

Про це повідомляє Спорт-Експрес.

Фанат спробував підбігти до Коутінью, у якого сьогодні день народження, проте був зупинений охороною. Уболівальника відразу ж забрали з поля, а потім відправили в бік намету для преси.

#ЧМ2018 Во время тренировки Бразилии на поле прорвался болельщик pic.twitter.com/ZNjFPhrJPc — СЭ Футбол ЧМ-2018 (@football_se) 12 июня 2018 г.

Нагадаємо, що півзахисник Шахтаря у складі збірної Бразилії прибув до Росії.

Раніше повідомлялося, що Тайсон допоміг збірній Бразилії розгромити австрійців.