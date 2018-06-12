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98 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]12.06.2018 17:39
На тренування збірної Бразилії в Сочі вибіг уболівальник. ВІДЕО
|Тренування збірної Бразилії / twitter
Російський уболівальник вибіг на поле стадіону в Сочі під час тренування збірної Бразилії.
Про це повідомляє Спорт-Експрес.
Фанат спробував підбігти до Коутінью, у якого сьогодні день народження, проте був зупинений охороною. Уболівальника відразу ж забрали з поля, а потім відправили в бік намету для преси.
#ЧМ2018 Во время тренировки Бразилии на поле прорвался болельщик pic.twitter.com/ZNjFPhrJPc— СЭ Футбол ЧМ-2018 (@football_se) 12 июня 2018 г.
Нагадаємо, що півзахисник Шахтаря у складі збірної Бразилії прибув до Росії.
Раніше повідомлялося, що Тайсон допоміг збірній Бразилії розгромити австрійців.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій